La Comunità iraniana di Parma in piazza contro il regime islamico di Teheran. FOTO

Venerdì, dopo quasi una settimana delle proteste in Iran, la comunità iraniana di Parma (Bologna ed Emilia Romagna), studentesse e studenti iraniani è scesa in piazza per ricordare e supportare Mahsa Amini, ragazza 22enne uccisa dalla polizia religiosa del regime islamico.

I manifestanti hanno voluto dare voce a tutti i loro connazionali che “in questi giorni stanno lottando contro il regime sanguinario degli ayatollah. In questi giorni abbiamo visto diversi giornali, media italiani e diversi politici parlare e supportare la nostra lotta. Ma non basta, e non dobbiamo mollare. In questo momento storico del nostro Paese chiediamo a tutti voi di darci il vostro supporto con la vostra presenza.”