“La Costituzione è viva e cresce insieme a noi”: tre incontri aperti al pubblico e alle scuole

Motivare i giovani alla conoscenza e alla messa in pratica della Carta Costituzionale e contribuire a far crescere in un pubblico adulto, un civismo consapevole del tempo che si sta vivendo, con uno sguardo al passato, ma soprattutto proiettato sul futuro che si prospetta, in un Paese profondamente cambiato: è questo l’obiettivo con il quale nasce il progetto “La Costituzione è viva e cresce insieme a noi. Quale Costituzione per il futuro? Rischi e opportunità”, che prevede tre incontri, all’interno della sala del Consiglio Comunale, aperti al pubblico e alle scuole per dialogare insieme sul futuro della Costituzione nelle giornate di venerdì 11 e 25 ottobre e 22 novembre, dalle 10.30 alle 12.30.

Il progetto, patrocinato dal Comune di Parma, organizzato da Montanara Laboratorio Democratico a.p.s. e che ha come partner la biblioteca Cittadella solidale Bizzozero e W4W Parma, prevede la partecipazione agli incontri di tre classi delle scuole superiori Ipsia, Melloni e Toschi, con ragazze e ragazzi che si stanno avvicinando alla maggiore età, e di un pubblico adulto, composto da esperte/i e dalle famiglie degli studenti e delle studentesse, oltre che dalla cittadinanza che vorrà partecipare.

Gli incontri

Il 1° incontro, venerdì 11 ottobre, si incentrerà sui diritti che riguardano l’istruzione, la giustizia, la parità di genere;

Il 2°, venerdì 25 ottobre, verterà sui diritti che riguardano la salute, l’ambiente, il lavoro;

Il 3°, venerdì 22 novembre, sarà dedicato all’ordinamento dello Stato, con particolare riferimento ad alcuni punti problematici come quelli che concernono il ruolo del Parlamento (esempio i decreti-legge del governo), il bicameralismo, il rapporto elettori-eletti.

In ogni incontro ogni classe, moderata da Gianluca Foglia “Fogliazza”, intervisterà esperte e esperti esterni, a cui i/le ragazzi/e faranno domande, porranno questioni e dubbi: si tratterà di amministratori, docenti, e persone che stanno traducendo la Costituzione in buone pratiche, nel loro agire quotidiano, impegnate nel terzo settore, in imprese, o in attività lavorative con ricadute sul socioculturale – sanitario, economico-ambientale, disponibili a relazionare e a confrontarsi con gli studenti e le studentesse e tutte le persone del pubblico che parteciperanno.

A questo percorso dedicato agli studenti e alle studentesse delle superiori se ne affianca uno “senior”, che si svolgerà nei prossimi mesi, con 3 seminari dell’Università di Parma, aperti, oltre che agli studenti e alle studentesse dell’Ateneo, al Terzo Settore e alla cittadinanza su autonomia differenziata, premierato e separazione delle carriere in magistratura.