La cultura non si ferma: i Musei del Cibo entrano nelle vostre case

Ricette, racconti, storie, giochi, laboratori interattivi in diretta: i Musei del Cibo arrivano a casa vostra. L’emergenza sanitaria che stiamo tutti vivendo ci ha portato a trovare altri modi per “stare vicini”.

I Musei del Cibo escono letteralmente dalle sette sedi e vengono direttamente da voi, non solo con le visite virtuali, ma con molto altro, per continuare a condividere quello che sono attraverso storie, aneddoti sugli oggetti più curiosi, giochi e anche laboratori. E ce ne è per tutti i gusti: per bambini, ragazzi e adulti: le persone che in questi anni hanno lavorato alla creazione delle attività per le scuole e le famiglie, hanno organizzato momenti di lavoro con gli esperti, hanno intessuto una rete di valore con il territorio entreranno nelle vostre case.

Perché i Musei del Cibo della provincia di Parma sono un ingrediente importante del tessuto culturale ed economico e un tassello della nostra identità.

Basta andare sulla pagina Facebook dei Musei, sul sito internet www.museidelcibo.it o seguirci su YouTube per vivere un momento delle vostre giornate imparando e divertendovi insieme. Ecco il calendario della prossima settimana.

I Musei del Cibo a casa vostra – Il calendario della settimana dal 20 al 25 aprile:

Lunedì – I Musei raccontano

Giancarlo Gonizzi, curatore e coordinatore dei Musei del Cibo, ci racconta una storia, un aneddoto curioso, ispirato a uno degli oggetti esposti nei musei o legato a uno dei prodotti eno-gastronomici del territorio parmense.

Martedì – Fai con NOI!

Attraverso piccoli video la sezione Didattica dei Musei del cibo propone veloci e semplici attività (giochi, esperimenti scientifici, “sperimentazioni gastronomiche”) da fare in casa. Un “mini-laboratorio” home made per divertirsi e imparare qualcosa insieme, come al museo.

Mercoledì – I Musei in cucina

Lo chef Mario Marini ci guiderà alla preparazione di piatti ispirati ai prodotti dei nostri Musei. Ogni settimana una nuova proposta tratta dal Ricettario dei Musei del Cibo dove i protagonisti saranno il Parmigiano Reggiano, la Pasta, il Pomodoro, il Salame di Felino, il Prosciutto di Parma e il Culatello.

Giovedì, ore 18 – Diretta Lab – Piccoli laboratori per esplorazioni domestiche

I laboratori dei Musei del Cibo arrivano direttamente a casa vostra. Come?

Roberta Mazzoni, responsabile della Didattica dei Musei, sta allestendo un set per fare insieme da casa esperimenti e attività divertenti, come fossimo al museo! Chi è interessato deve prenotarsi entro le 12 del giorno della diretta, all’indirizzo: didattica@museidelcibo.it. Riceverà via mail tutte le indicazioni per partecipare. Attività gratuita per bambini e ragazzi con i genitori fino ad esaurimento posti. La durata è di circa mezzora.

Venerdì – Un oggetto, una storia

La conservatrice dei Musei del Cibo, Alessandra Mordacci, ci guiderà alla scoperta degli oggetti più curiosi custoditi nei nostri musei.

E per concludere… diciamo che è sempre il momento di una bella storia. Soprattutto se la scriviamo insieme. Condividere per noi vuol dire anche costruire qualcosa di nuovo con l’aiuto di tutti. Lo faremo con una lavagna multimediale virtuale e i vostri contributi. Aspettiamo l’opera di grandi e piccoli scrittori, ma anche di artisti e pittori, se vi piace esprimervi con matite colorate e pennelli. Basta un click (https://bit.ly/2ygwh0L), leggere l’incipit e liberare la fantasia creativa per far crescere le nostre “Favole al Museo”.