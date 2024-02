La dieta COM e il dimagrimento localizzato presentati al Cubo

Sabato 3 febbraio alle ore 18.00, nella splendida cornice del Cubo di via La Spezia n.90 a Parma, verrà presentato l’ultimo lavoro editoriale del dott. Massimo Spattini.

Dopo il successo della prima edizione, era necessario aggiornare un libro adatto a tutti, giovani e anziani, allenati e non, longilinei o obesi, e per questo la casa editrice Edizioni LSWR decide di appoggiare una nuova edizione ampliata e di facile lettura, che annovera numerosi approfondimenti e ricche schede sulla nutrizione, sull’allenamento e sull’integrazione.

La dieta COM, acronimo di Cronomorfodieta, (frutto di anni di lavoro sul campo da parte del dott. Spattini), vanta una premessa realizzata ad hoc dal biologo nutrizionista Marco Neri, che sabatoo per l’occasione vestirà i panni del moderatore, e coadiuvando il presentatore lo showman Valerio Merola, offrirà domande e aneddoti a cui l’autore del libro si presterà a rispondere.

Massimo Spattini che ha attualizzato gli aforismi di Ippocrate, esprime di seguito in poche parole l’adagio che accompagna la lettura di questo manuale: “Nasciamo come siamo, diventiamo come mangiamo, come ci muoviamo e come pensiamo”. Invita la cittadinanza a partecipare alla presentazione di: “La dieta COM e il dimagrimento localizzato” per meglio comprendere in che direzione si muova l’uomo contemporaneo diviso tra stili di vita e modelli comportamentali non sempre ineccepibili e la ricerca di una migliore qualità di vita, tentando di percorrere con maggior consapevolezza la strada della salute fisica, del benessere psichico, e ricercando anche quell’appagamento derivante dalla gratificazione che un corpo atletico fornisce a ciascuno di noi. Spattini sottolinea che non esistono scorciatoie ma ritiene che per raggiungere queste esigenze occorra rispettare due pilastri fondamentali, ovvero la corretta alimentazione e il costante allenamento (a cui necessariamente va abbinato il giusto recupero), seppur calibrati in modo personalizzato, e soprattutto rispettando i morfotipi e le esigenze individuali.

Il messaggio del dott. Spattini è sempre quello di guardare avanti, mettendo al centro l’uomo, con i suoi bisogni, rispettandone la propria fisiologia e la propria personale componente emotiva e culturale. La conoscenza medica scevra dalla pratica quotidiana di sane abitudini e dalla conoscenza del soggetto cui applicarle sarebbero ben poca cosa. Il risultato finale è frutto di aspetti molteplici da considerare, ancor prima di cercare la guarigione, sarebbe necessario chiedere a ciascuno di noi se è disposto a rinunciare alle cose che lo hanno fatto ammalare.

Tommaso Villani

La dieta COM (acronimo di CronOMorfo dieta) è un approccio integrato che tiene conto della Cronobiologia degli Ormoni e della Morfologia dell’essere umano. Non siamo tutti uguali e trovare la giusta alimentazione e tipologia di esercizio fisico per ognuno di noi è la strada fondamentale per raggiungere la salute.

Determinate morfologie, ovvero determinate forme del corpo, sono legate a specifiche espressioni caratteriali. Tutto questo, si sa, è legato alla genetica che indirizza il nostro sviluppo secondo le nostre predisposizioni. Oggi, tuttavia, si ha la certezza che anche l’epigenetica (cioè l’influenza dell’ambiente esterno) gioca un ruolo fondamentale nel permettere o impedire il manifestarsi di determinate predisposizioni: “Nasciamo come siamo, diventiamo come mangiamo, come ci muoviamo, come pensiamo!”.

La dieta COM tiene conto della morfologia dell’individuo (a mela, a pera o a peperone) che corrisponde a specifiche prevalenze Ormonali, la cui influenza sulla distribuzione del grasso può essere controllata e modificata, in parte, dalla scelta qualitativa, quantitativa e Cronologica degli alimenti favorendo, di conseguenza, un dimagrimento localizzato.