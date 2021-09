La lista Borgo Val di Taro Rinasce si presenta ai cittadini

La lista Borgo Val di Taro Rinasce – Cristiano Delmaestro sindaco si presenterà ufficialmente ai cittadini borgotaresi venerdì 10 settembre alle ore 18.00, in piazza Verdi.

In precedenza, alle 17.30, la lista si troverà davanti all’Ospedale Santa Maria per un breve sit in, allo scopo di richiamare alla memoria l’impegno dei Comitati e dei Partiti di Centrodestra nella battaglia in difesa dell’Ospedale e del suo Punto Nascita.

Alla presentazione della lista saranno presenti gli esponenti regionali di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Saranno presentati i candidati e i punti principali del programma amministrativo.

Venerdì 10, in piazza Verdi alle ore 18.00, Cristiano Delmaestro presenterà la sua lista di Borgo Val di Taro Rinasce.