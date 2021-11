La Ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti a “UNIPR On Air” nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

È la Ministra Elena Bonetti la prossima ospite di “UNIPR On Air”, la rassegna d’interviste on line dell’Università di Parma dedicata anche per questo ciclo all’Agenda 2030 ONU e ai suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs).

L’appuntamento è per giovedì 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, alle 17 sul canale YouTube Unipr. Elena Bonetti converserà sul Goal numero 5 dell’Agenda 2030, “Parità di genere”, con Susanna Esposito, docente di Pediatria all’Università di Parma.

Da sempre impegnata nello scoutismo e nel campo dell’educazione, Elena Bonetti è Ministra per le Pari opportunità e la famiglia. Docente di Analisi matematica all’Università di Milano, collabora con numerose Università ed enti di ricerca italiani e internazionali.

L’intervista sarà on line sul canale YouTube dell’Università di Parma alle 17. Resterà poi on line anche successivamente, su YouTube, sul sito e sui canali social di “Facciamo conoscenza” https://www.facciamoconoscenza.unipr.it/ e sul sito del CAPAS al link https://www.capas.unipr.it/le-nostre-produzioni-video/

Le interviste di UNIPR On Air sono disponibili anche in podcast su Spotify (link playlist “UNIPR On Air”

https://open.spotify.com/show/3BN9eMxf5zLz9jicgAf63u) e sul sito di RadiorEvolution (link categoria “UNIPR On Air” https://www.radiorevolution.it/category/podcast/unipr-on-air/).

Giovedì 2 dicembre ultimo appuntamento di questa tranche di UNIPR On Air: ospite sarà Franco Lori, ricercatore, nominato nel 2020 “Eroe in Medicina” per i suoi successi nella terapia contro l’Hiv, Presidente e Amministratore Delegato di ViroStatics, che incontrerà Pier Giorgio Petronini ed Erminia Ridolo, rispettivamente docente di Patologia generale e docente di Immunologia clinica all’Università di Parma (Goal 3 – Salute e benessere).