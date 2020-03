La pagina Facebook del sindaco Massari in campo contro il Coronavirus

Sono altissimi i numeri che sta facendo la pagina Facebook del sindaco di Fidenza, Andrea Massari: da circa un mese si è assestato tra le 70.000-90.000 interazioni (like + commenti + condivisioni + altro) alla settimana grazie ai suoi continui aggiornamenti sul Coronavirus, raggiungendo in sette giorni 160.000 persone diverse e crescendo del 7-10% nel numero dei “mi piace”.

La pagina di Massari è forse diventata un (il?) punto di riferimento provinciale delle informazioni sul contagio, più delle pagine degli altri sindaci della provincia, delle Istituzioni di Enti, Aziende Sanitarie, Ospedali, ecc.

E’ lui che “traduce” (assumendosi non poche responsabilità) dal “legulese” i decreti del Governo su cosa si può fare e non si può fare in elenchi puntati leggibili (poi ripresi dai media e dagli altri sindaci), è lui che ricorda i comportamenti corretti e amplifica le informazioni ufficiali dell’USL.

Un suo post che invitava a non andare a fare i tamponi all’Ospedale di Vaio di Fidenza ha fatto 2.400 condivisioni dirette dalla sua pagina…. un numero di condivisioni che è nella media dei post di Matteo Salvini (una delle pagine Facebook più seguite al mondo).



E i complimenti e i ringraziamenti dei fidentini (e non solo) si sprecano.

Andrea Marsiletti