La polizia ritrova bici rubata del valore di 2500 euro

Nel corso di questa settimana l’attività della squadra Volante della Questura di Parma ha permesso di rinvenire e restituire al legittimo proprietario una bicicletta in alluminio e carbonio, marca Colnago, modello CLXevo del valore stimato di 2.500 euro.

Gli equipaggi della Squadra volante, nel corso dei programmati servizi di perlustrazione per la prevenzione di reati predatori avvenuti in orario notturno nel quartiere SPIP, si avvedevano del transito di un’autovettura che risultava sospetta per la sua presenza in orario notturno nelle vie del quartiere industriale.

Fermato il mezzo, senza più nessuno a bordo, gli agenti approfondivano il controllo e sui sedili posteriori dell’autovettura venivano rinvenuti alcuni attrezzi da scasso ed una bicicletta bianca in carbonio, evidentemente provento di furto. L’attività di indagine degli operatori della Squadra volante, concentratasi sulle caratteristiche del mezzo e su alcuni segni distintivi dello stesso, permetteva di risalire alle circostanze del rinvenimento. Il velocipede era stato infatti sottratto in occasione di un furto consumato nella nottata stessa in attività commerciale nella vicina via Colombo

Negli uffici della Squadra volante il bene veniva restituito al legittimo proprietario che ne riotteneva il possesso.

Questura di Parma