La Reggia di Colorno si illumina di solidarietà per chi soffre di Coronavirus

“Questa sera l’assessora Mirka Grassi e gli elettricisti hanno “acceso” la Reggia di Colorno con i colori del Tricolore. Oggi abbiamo fatto una prova, da domani sarà illuminata in modo permanente per tutta la durata di questa emergenza sanitaria.”

Lo scrive il sindaco di Colorno Christian Stocchi sulla sua pagina Facebook.

“Ringrazio la Provincia di Parma per aver condiviso questa proposta del Comune di Colorno, che vuole testimoniare l’unità dell’Italia in questa durissima battaglia contro il nemico invisibile del Coronavirus. Ma vuole anche significare la vicinanza della Comunità di Colorno ai suoi cittadini che stanno soffrendo, colpiti dalla malattia o costretti alla quarantena, e alle loro famiglie. E ricordare le persone che purtroppo non ci sono più.”