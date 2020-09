La serata si tinge di giallo: venerdì, presentazione di due romanzi al Cubo in via Spezia

Venerdì 4 settembre, dalle ore 18:30, presso il Cubo (Via La Spezia 90) andrà in scena il secondo appuntamento della rassegna Due di Due; due gialli, due autori, due libri con ospiti Pietro Furlotti, autore di “Pescecani, un’indagine del commissario Amos Mariani”, e Matteo Billi, che presenterà “Devoti alla causa”. La rassegna, ospitata sulla stupenda terrazza panoramica, è stata organizzata e pensata dalla libreria Giallo Parma di Borgo Cocconi col sostegno di Sinapsi Group. Presenta Massimo Soncini, moderatore Carlo Alberto Cova. La serata sarà allietata dalle chitarre di Michele Bianchi e Daniele Morelli

LA SPAZIOSA TERRAZZA OFFRE AGLI OSPITI LA POSSIBILITA’DI ASSISTERE ALLA SERATA IN PIENO RISPETTO DELLE NORME ANTI-COVID (in allegato le foto della serata di venerdì scorso)

Pietro Furlotti è nato il 3 gennaio 1983 a Parma e risiede da sempre a Noceto (PR). In seguito alla maturità scientifica si iscrive alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Parma e si laurea in Beni artistici teatrali e dei nuovi media. Nel 2005 inizia l’avventura con la Gazzetta di Parma. Per oltre sette anni scrive di politica, cronaca e cronaca nera. Per la redazione sportiva si occupa di calcio e rugby. Dal 2008 è iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. Nel suo percorso sono molteplici le esperienze come addetto stampa; dai Mondiali di Rugby Under 20 ai Mondiali di Ciclismo Toscana2013, passando per il Sei Nazioni Femminile 2010 e 2017. Tra il 2017 e il 2018 pubblica con Silva Editore “Il caso di via Petrarca” e “Pescecani”, due romanzi gialli con protagonista il commissario Amos Mariani, ambientati a Parma nel 1970. Dal 2017 lavora presso la ditta Europool Piacenza dove ricopre il ruolo di operatore doganale. Tra le sue passioni l’arte, la letteratura e la musica, in particolare i Beatles e quegli artisti facenti parte della prima British Invasion. Pietro Furlotti è inserito e menzionato in “Parma dicono di lei” Elleboro Edizioni Bologna, e accostato a mostri sacri come Varesi, e “Narratori parmigiani fra i due secoli” di Giuseppe Marchetti, Diabasis.

“Pescecani. Un’indagine del commissario Amos Mariani” L’indagine si snoda in Oltretorrente nel Natale del 1970. È un giallo noir dalle tinte malinconiche, amaro, cattivo. Ne esce uno spaccato fedele, frutto di un’attenta ricerca storiografica, delle tradizioni, dei costumi, delle usanze di una Parma che non c’è più. La critica ha definito Furlotti un iper-realista per il modo evocativo in cui introduce il lettore tra i borghi ducali, nel mercato della Ghiaia (quello vero) tra gli orti sociali.

Parma, dicembre 1970. Quando il corpo privo di vita di Adua Rastelli viene rinvenuto nell’androne della sua abitazione in Borgo Cocconi, la città sta fremendo di luci e profumi in vista delle festività natalizie. In un’atmosfera dal sapore dolce amaro, contraddistinta dalla nostalgia per i tempi andati e il bisogno di trascorrere quei giorni a fianco dei propri cari, il commissario Amos Mariani è incaricato di fare luce sul caso. Un’indagine complessa e tortuosa che lo metterà di fronte alla personalità riservata ed equivoca della vittima e di tutti coloro che le ruotano attorno. Il dedalo di congetture, indizi e false piste condurrà Mariani e l’ ispettore Carlo Ferrari nel cuore dell’Oltretorrente tra personaggi caratteristici e ombre inquietanti. La soluzione a un mistero che sembra affondare le radici in un passato lontano metterà alla prova il commissario che dovrà fare i conti anche con i suoi sentimenti. Le sue paure. Le sue consapevolezze.

Matteo Billi, giornalista professionista, collabora con testate locali (Gazzetta di Parma, Vita Nuova e Il Nuovo Giornale) e nazionali (Avvenire e Agenzia Sir). “Devoti alla causa” è il suo secondo romanzo con protagonista il maggiore dei Carabinieri Luca Valenti, dopo “Passati Intrecci” (Phasar Edizioni, 2014).

Devoti alla causa Si snoda tra Parma, Busseto e Colorno, oltre a Piacenza, Bologna e la val di Fiemme in Trentino, il secondo romanzo del giornalista professionista parmense Matteo Billi. Un giallo in due tempi che racconta in prima persona una nuova indagine di Valenti, rientrato in servizio nell’Arma dopo un periodo di esilio volontario in Trentino.

Una giovane promessa del rugby viene trovata morta ai piedi del Ponte Romano a Parma. Il maggiore Luca Valenti è convinto che non si tratti di suicidio, ma per fare giustizia si troverà a indagare all’interno dell’Arma. E dovrà fare i conti ancora una volta con il suo passato.