Laboratori di Quartiere, al via le iscrizioni

Si aprono oggi le iscrizioni ai Laboratori di Quartiere, i nuovi istituti del Comune di Parma dedicati alla partecipazione di tutte le cittadine e i cittadini.

Con l’entrata in vigore del nuovo “Regolamento degli strumenti e degli Istituti di Partecipazione” del Comune di Parma, sono stati infatti attivati 11 nuovi Laboratori di Quartiere: Cittadella, Golese, Lubiana-San Lazzaro (accorpati), Molinetto, Montanara, Oltretorrente, Pablo, Parma Centro, San Leonardo – Cortile San Martino (accorpati), San Pancrazio e Vigatto.

I Laboratori di Quartiere rappresentano un punto di riferimento per gli abitanti, in grado di offrire uno spazio di dialogo con il Comune, nell’ottica di una relazione costruttiva e di ascolto reciproco, promuovendo lo sviluppo sostenibile, il bene comune e la cura delle relazioni umane.

Questi Istituti di partecipazione sono aperti a tutte le cittadine e i cittadini a partire dai 16 anni, con o senza cittadinanza italiana, che lavorano, studiano, o vivono nel quartiere, che vorranno registrarsi all’apposito Albo pubblico.

È possibile iscriversi da oggi al 15 ottobre, sulla piattaforma ParmaPartecipa, https://parmapartecipa.comune.parma.it/, attraverso FedERa, SPID, CIE o CNS e, per i minorenni (dai 16 anni) attraverso accreditamento con indirizzo di posta elettronica.

Le persone che desiderano partecipare ai Laboratori di quartiere dovranno ricevere il supporto di almeno 25 cittadine/i dai 16 anni di età, residenti o domiciliati nel quartiere, che potranno esprimere il loro consenso sempre accedendo alla stessa piattaforma attraverso FedERa, SPID, CIE o CNS.

I Laboratori di quartiere sono spazi di informazione, consultazione, progettazione partecipata e collaborazione attraverso i quali essere informati su quello che accade nel quartiere; condividere informazioni, aprire confronti con gli altri cittadini e approfondire temi di interesse per il quartiere; elaborare proposte e progetti per il quartiere e per la città; attivare collaborazioni con altre realtà del territorio e con l’Amministrazione per la cura dei beni comuni.

Per avere aiuto per iscriversi o supportare un/a candidato/a è possibile rivolgersi ai punti di Digitale Facile Parma:

· Struttura Comprensoriale ANCESCAO APS di Parma, via Milano n. 30.

Aperto il lunedì dalle 13 alle 18 e il giovedì dalle 9 alle 14.

· Comitato Anziani Parma Centro, piazzale Allende Salvador n. 1

Aperto il lunedì dalle 9 alle 14 e il martedì dalle 13 alle 18.

· Direzionale Uffici Comunali, largo Torello de Strada, 11/a

Lunedì dalle 14:30 alle 17:30; martedì e venerdì dalle 9 alle 13.

· Biblioteca Civica, vicolo S. Maria n. 5

Aperto il martedì e il mercoledì dalle 9 alle 13; il giovedì dalle 15 alle 17.

· CIAC, via Primo Bandini n. 6

Aperto il martedì dalle 8:30 alle 13:30 e il venerdì dalle 14 alle 19.

· Sefora Srl Impresa Sociale Anfass, via Casaburi 15

Aperto il lunedì dalle 9:30 alle 13.30 e dalle 14:30 alle 16:30; il giovedì dalle 9:30 alle 13:30.

· Auser Parma, via La Spezia, 156

Aperto il martedì e il giovedì dalle 8:15 alle 13:15.

L’accesso ai punti Digitale Facile Parma è libero, ma è possibile prenotare un appuntamento chiamando il numero 0521218700 o collegandosi al link https://affluences.com/digitale-facile-parma.