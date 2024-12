L’Accademia Verdiana approda a NYC con un corso di alta formazione per 10 giovani cantanti lirici realizzato dal Teatro Regio

L’Accademia Verdiana del Teatro Regio di Parma approda a New York grazie al supporto degli International Friends of Festival Verdi, Casa Italiana Zerilli-Marimò, Fondazione Prof. Roberto Massini ETS. 10 selezionati giovani cantanti avranno l’opportunità di partecipare a un corso di alta formazione intensivo e gratuito, con una borsa di studio di $500, per esplorare il repertorio verdiano, attingendo alle tendenze attuali nell’esecuzione del ricco e diversificato corpus dell’opera di Verdi ed esplorando pratiche esecutive storicamente informate attraverso l’uso di edizioni critiche e altre risorse. Il corso è impreziosito dalle masterclass di Eleonora Buratto, Jonathan Friend. L’obiettivo è quello di sviluppare competenze e abilità che si tradurranno in una maggiore consapevolezza e sicurezza nell’affrontare questo cruciale corpus di repertorio. Il corso si concluderà con un concerto finale aperto al pubblico alla Casa Italiana Zerilli-Marimò il 22 gennaio 2025, alle 18.

La filosofia e gli obiettivi del corso derivano dall’esperienza pluriennale dell’Accademia Verdiana, il programma di formazione per giovani artisti del Teatro Regio di Parma, Italia, che dal 2017 offre a selezionati giovani cantanti lirici l’opportunità di perfezionare le proprie capacità sotto la guida di rinomati cantanti verdiani, direttori d’orchestra e coach. I partecipanti potranno inoltre essere coinvolti nelle attività al Teatro Regio di Parma, tra cui la partecipazione al programma per giovani artisti dell’Accademia Verdiana e spettacoli al Festival Verdi e Verdi Off e altre iniziative promosse dal Teatro Regio di Parma.

La call aperta online ha raccolto in poche settimane 43 candidature di giovani artisti, per la quasi totalità under 35, provenienti da Stati Uniti, Canada, America Latina, Europa, Asia, che saranno esaminate da Alessio Vlad, Direttore artistico del Teatro Regio Parma e Francesco Izzo, con il supporto di altro personale dell’Accademia Verdiana e degli International Friends of Festival Verdi. I nomi dei 10 artisti selezionati saranno resi noti entro il prossimo 20 dicembre.

“L’Accademia Verdiana attraversa l’Atlantico e, con il supporto e la generosità della Casa Italiana Zerilli-Marimò della New York University, una delle più prestigiose realtà accademiche statunitensi per la cultura italiana, presenta questo corso intensivo che vuole dare a dieci artisti lirici la possibilità di arricchirsi nel tessuto formativo e culturale del Teatro Regio, dedicandosi a comprendere a fondo la scrittura e lo stile di Giuseppe Verdi attraverso l’uso delle edizioni critiche e il confronto con celebri artisti e professionisti del mondo dell’opera – ha spiegato Francesco Izzo, direttore didattico dell’Accademia Verdiana-. Ringrazio di cuore il Teatro Regio che mi ha dato l’opportunità di dirigere questo nuovo progetto, l’Ufficio Formazione che lo ha immaginato e portato avanti con straordinaria ambizione, competenza e tenacia, come pure gli International Friends of Festival Verdi e la Fondazione Roberto Massini per la loro generosità, che consente tra l’altro ai partecipanti al corso la frequenza gratuita e una borsa di studio”.

“Gli International Friends of Festival Verdi sono entusiasti di sostenere il corso di alta formazione dell’Accademia Verdiana a New York – dichiara Jim Miller, presidente degli IFFV-. Questa partnership celebra l’eredità senza tempo di Verdi, offrendo a giovani cantanti lirici una straordinaria opportunità di affinare la propria arte sotto la guida di stimati mentori, come Francesco Izzo. Siamo orgogliosi di promuovere questa condivisione di eccellenze e attendiamo con impazienza l’ispirazione che queste masterclass susciteranno sia negli artisti, sia nel pubblico”.

Nata nel 2017, progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna, l’Accademia Verdiana si articola al Teatro Regio di Parma in nove mesi di lezioni, incentrate sullo studio del repertorio e del perfezionamento della tecnica vocale, laboratori dedicati ai movimenti coreografici e scenici, seminari e incontri di approfondimento, moduli dedicati alle materie storiografiche e alle materie contrattualistiche e manageriali volti a formare un artista lirico dal profilo completo. Direttore didattico dell’Accademia Verdiana è Francesco Izzo, musicologo, pianista e coach, professore ordinario di musicologia presso l’Università di Southampton, dove tiene corsi di storia e teoria della musica. Dal 2022 ricopre inoltre l’incarico di Referente scientifico dell’Istituto Nazionale di Studi Verdiani per il Festival Verdi.