Ladro di bici colto in flagrante piazzale Dalla Chiesa e arrestato

Ruba una bicicletta ma finisce in manette. E’ accaduto nella notte in città in piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, dove i carabinieri della Stazione di Parma Centro, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, hanno notato un uomo che si allontanava con sottobraccio una bicicletta con atteggiamento impacciato e che soprattutto, alla vista dei militari, la gettava e si allontanava di corsa.

I carabinieri hanno subito capito che l’uomo, un 44enne di Parma, stava cercando di guadagnare la fuga. Raggiunto hanno accertato che il mezzo è stato rubato poco prima dalle rastrelliere davanti la Stazione, tranciando la catena.

L’uomo, condotto in caserma è stato arrestato per furto e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

Comando Provinciale Carabinieri di Parma