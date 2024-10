L’albero di Natale di Piazza Garibaldi sarà donato dal Comune di Cavalese

Il Comune di Cavalese (Trento) quest’anno donerà alla città di Parma l’albero di Natale di Piazza Garibaldi che verrà illuminato l’8 dicembre con un momento diventato ormai tradizionale, atteso da tutta la città, e che aprirà il periodo delle festività natalizie.

La collaborazione col Comune trentino è stata concretizzata grazie al Centro Universitario Sportivo (CUS) Parma, che da anni svolge diverse attività a Cavalese.

È stato inoltre diffuso l’avviso pubblico per la ricerca di uno sponsor che si occuperà del trasporto dell’albero da Cavalese a Parma: c’è tempo fino al 28 ottobre, alle ore 13.00, per presentare la domanda, in forma online o cartacea.

Il bando è stato pubblicato sul portale del Comune Parma, sezione Amministrazione, Documenti e dati, Bandi e Avvisi Pubblici, Avvisi pubblici.

Per maggiori informazioni: Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per trasporto albero di Natale in piazza Garibaldi – Comune di Parma