L’assessore Bosi riceve la maglia dell’iniziativa di Parma Basket Project a sostegno di Caritas

Nei giorni scorsi l’assessore allo Sport Marco Bosi ha incontrato in Municipio la presidentessa della Caritas Cecilia Scaffardi e il presidente della Parma Basket Project Massimo Guggia ricevendo da loro la maglia a sostegno dell’iniziativa di volontariato dei giovani di Parma Basket Project in favore del servizio mensa Caritas.

Nell’occasione infatti è stata presentata all’Assessore e ai tecnici comunali l’esperienza iniziata in via sperimentale che ha previsto il coinvolgimento delle atlete e degli atleti di Parma Basket Project e delle loro famiglie a supporto dei servizi organizzati da Caritas per le persone maggiormente in difficoltà.