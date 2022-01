L’associazione AIPA dona supporti per i traumi pediatrici alla Pediatria d’urgenza del Maggiore

Hanno anticipato la befana i volontari dell’Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati (AIPA) e sono arrivati con un sacco pieno non di caramelle ma di doni per la Pediatria generale e d’urgenza dell’Ospedale dei bambini. Ausili per mettere in sicurezza i bambini nel caso abbiano subito piccoli traumi: immobilizzatori per arti superiori e inferiori e una spinale pediatrica per traumi al rachide oltre ad un paravento per garantire la riservatezza dell’attesa in astanteria pediatrica.

Regali molto graditi dalla coordinatrice infermieristica Giuseppina Nicosia e i professionisti del reparto di Pediatria generale e d’urgenza, diretta da Icilio Dodi, che hanno ricevuto il presidente di AIPA Paolo Del Grano e il consigliere Daniele Amadei in rappresentanza dei soci che hanno deciso di destinare le risorse esistenti al momento di chiudere l’associazione.