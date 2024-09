L’associazione Colibrì e la famiglia Ronchini a sostegno dei bambini nati prematuri al Maggiore di Parma

Un impegno che l’associazione Colibrì porta avanti da anni con tenacia: contribuire a migliorare la qualità delle cure per i pazienti prematuri seguiti dal reparto di Neonatologia dell’Ospedale Maggiore.

Insieme alla famiglia Ronchini e ai loro amici, le volontarie, con la presidente Daniela They, hanno consegnato alla struttura diretta da Serafina Perrone un supporto da parete completo di otalmoscopio e otoscopio affinché il personale possa avere sempre a disposizione gli strumenti di uso più frequente.

“L’associazione Colibrì – ha dichiarato Daniela They – è formata prevalentemente da genitori di bambini nati prematuri e da sempre è vicino alle famiglie di questi bambini e di quelli che vengono ricoverati presso il reparto di Neonatologia del nostro Ospedale. È con gioia e soddisfazione che continua in questo impegno con l’obiettivo di partecipare concretamente al miglioramento della qualità delle cure e quindi della qualità di vita dei piccoli pazienti”.

La donazione, consegnata alla direttrice Serafina Perrone, alla coordinatrice Mara Cauli e alla dirigente professioni sanitarie del dipartimento Materno-Infantile Rita Lombardini, nasce dalla stretta collaborazione con il reparto di Neonatologia e dal contributo della famiglia Ronchini che, insieme ad amici e collaboratori, ha organizzato un concerto benefico che si è tenuto lo scorso 7 aprile all’Auditorium Toscanini a sostegno del progetto. Progetto che è stato completato grazie al contribuito dell’associazione Colibrì che aveva di recente acquistato per il reparto uno strumento audiologico per la misurazione delle otoemissioni e potenziali.

Il ringraziamento alla famiglia Ronchini e agli amici che hanno partecipato alla donazione per l’affetto dimostrato alla Neonatologia di Parma e all’associazione Colibrì che sostiene da sempre i loro progetto arriva dalla professoressa Perrone che sottolinea come la vicinanza di tanti donatori e dei volontari rappresenta uno stimolo per migliorare ogni giorno l’attività di cura verso i loro piccoli pazienti che necessitano di assistenza.