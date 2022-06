Le celebrazioni per il 2 giugno a Parma

In concomitanza con la cerimonia nazionale che si svolgerà a Roma presso l’Altare della Patria, alla presenza del Presidente della Repubblica, domani, giovedì 2 giugno 2022, alle ore 9.30, in Piazzale San Francesco, avrà luogo la cerimonia celebrativa del 76° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana.

Lo schieramento armato interforze e l’accompagnamento musicale a cura della Banda “G. Verdi” apriranno la celebrazione.

Seguiranno l’intervento del Prefetto e la consegna di cinque Medaglie d’Onore ai familiari di cittadini, militari e civili, che furono deportati ed internati nei lager nazisti e di dodici onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.

Nel pomeriggio della stessa giornata, con inizio alle ore 18.00, presso l’Auditorium “Paganini”, l’Orchestra degli Studenti del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito“ di Parma, diretta dal Maestro Alberto Martelli eseguirà il Concerto per la Festa della Repubblica.

Il programma prevede l’esecuzione dell’Inno d’Italia di Goffredo Mameli – Michele Novaro, nell’elaborazione per orchestra di Emilio Ghezzi, e dell’Inno Europeo di Beethoven nell’adattamento per orchestra dello stesso Ghezzi. L’ascolto proseguirà con l’Overture da “Le nozze di Figaro” di Wolfgang Amadeus Mozart, la Sinfonia n. 4 di Ludwig van Beethoven e il Concerto per chitarra e orchestra da camera di Malcolm Arnold, compositore inglese scomparso nel 2006.

L’evento, aperto liberamente all’intera comunità cittadina e provinciale, è stato organizzato con il sostegno della Fondazione Cariparma.