Le devastazioni fasciste in centro e la difesa del Naviglio: il 2 agosto una passeggiata narrativa

In occasione del centenario delle Barricate il giornalista e scrittore Francesco Dradi propone una passeggiata narrativa in centro storico sui luoghi delle devastazioni commesse dalle camicie nere e della difesa dei rioni Saffi e Naviglio. L’appuntamento è per domani, martedì 2 agosto alle ore 21. Il ritrovo in piazzale Borri. Il termine della passeggiata sarà in via XX Settembre.

“È un assaggio di barricate – spiega Dradi – in un’ora di camminata toccheremo i luoghi significativi del centro dove i fascisti commisero aggressioni, danni e ruberie, per concludere nel rione Naviglio dove gli Arditi del popolo guidati da Antonio Cieri resistettero a oltranza. Ci saranno inoltre due piccole sorprese riguardanti Guido Picelli, aspetti poco conosciuti che riporto nel libro “Guida alle Barricate” e che denotano il carisma del personaggio”.

La partecipazione è libera, senza prenotazioni.