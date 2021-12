Le modalità per il rinnovo dei permessi di transito e sosta per il 2022

Rinnovo dei permessi di transito e sosta in scadenza a fine anno, ad esclusione del permesso AAA e del permesso disabili, ecco come fare. È previsto il pagamento dell’onere di emissione annuale di dieci euro, entro e non oltre il 31 dicembre 2021. A seguito del rinnovo, il tag già in possesso del titolare del permesso si aggiornerà in automatico. Si può rinnovare con carta di credito, tramite App Tap&Park per smartphone, scaricabile gratuitamente dai principali store online, oppure accedendo all’Area Riservata del sito web di Infomobility. Per chi non ha mai effettuato l’accesso è necessario cliccare su “Registrati” e seguire le istruzioni.

Si può altresì procedere al rinnovo con bonifico bancario utilizzando il codice IBAN: IT 15 Z 05387 12703 000002082577 a favore di Infomobility S.p.A. specificando il codice di 18 caratteri inviato via posta o email. Infomobility ha inviato una comunicazione email ai titolari dei permessi in scadenza. Coloro che non utilizzano la posta elettronica riceveranno nei prossimi giorni a domicilio la consueta lettera con le indicazioni per il rinnovo, compreso il bollettino postale, nel caso preferissero utilizzare questa modalità di pagamento.

Per effettuare una variazione del permesso (es. cambio targa) oppure nel caso siano mutate le condizioni del diritto al rinnovo, bisogna scrivere a: imobility@infomobility.pr.it, oppure telefonare al numero verde 800 238 630, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 17.00.

Tutte le info sul sito internet www.infomobility.pr.it