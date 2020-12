Le più belle luci di Natale in provincia di Parma? A Roccabianca

Quali sono le più belle luci di Natale in provincia di Parma?

Difficile da dirsi.

Probabilmente quelle in piazza Minozzi a Roccabianca, semplici, eleganti, inserite in un contesto molto suggestivo.

La vista della piazza dei portici addobbata di luci dal Castello del 1460, eretto per volontà dell’allora signore del feudo di Roccabianca, il conte Pier Maria Rossi, lascia a bocca aperta.

La piazza è legata alle vicende del Castello, sia per il “dialogo architettonico” con esso, sia per i valori storici e comunitari condivisi nei secoli con l’antico caposaldo feudale.

La definizione stabile del tipico impianto a ferro di cavallo porticato risale al 1700, ma la sua valenza di luogo di commercio e di socializzazione è databile quanto meno al periodo della costruzione della Rocca. Fin dal 1400 la giornata del venerdì era dedicata al mercato settimanale (come accade ancora oggi).

Gli ambienti affacciati sulla piazza hanno ospitato nei secoli botteghe, scuderie, locande con alloggi per i viandanti, mentre il suo spiazzo, da sempre luogo di ritrovo per la gente del paese, ha rivestito per Roccabianca lo spirito di una piccola “agorà”.

Una bellezza che ancora oggi toglie il respiro.

Andrea Marsiletti