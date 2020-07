Le Zebre salutano otto giocatori che lasciano il club

Dopo aver ufficializzato i nuovi innesti nello staff tecnico e nella rosa di atleti, lo Zebre Rugby Club comunica la lista dei giocatori che, in vista della stagione 2020/21, hanno concluso la loro esperienza in maglia multicolor essendo terminato il loro contratto con la franchigia federale.

Paula Balekana (ala, 2 stagioni, 25 presenze, 4 mete)

George Biagi (seconda linea, 7 stagioni, 119 presenze, 7 mete)

Francois Brummer (mediano d’apertura, 2 stagioni, 25 presenze, 31 punti)

Edoardo Padovani (estremo, 6 stagioni, 83 presenze, 127 punti)

Apisai Tauyavuca (seconda linea, 2 stagioni, 28 presenze, 25 punti)

Roberto Tenga (pilone destro, 3 stagioni, 27 presenze, 5 punti)

Giovanbattista Venditti (ala, 8 stagioni, 79 presenze, 95 punti)

Charlie Walker (ala, 1 stagione, 12 presenze, 25 punti)

A tutti loro va un grosso ringraziamento per il contributo espresso in campo nel corso della loro militanza con il club di base a Parma ed un caloroso in bocca al lupo in vista delle loro future carriere.

Le dichiarazioni del team manager dello Zebre Rugby Club Andrea De Rossi: “Ringrazio questi atleti protagonisti di risultati storici ed indelebili per il nostro club, come la prima vittoria in terra inglese, quella in Sudafrica, quella a Newport, quella di Parigi e pure l’ultimo successo da record siglato al Lanfranchi a gennaio contro i Cheetahs. Alla luce della sopraggiunta emergenza coronavirus, è un peccato non averli salutati a dovere in campo davanti al loro pubblico, soprattutto alla luce dei buoni presupposti intravisti lo scorso inverno che sicuramente ci avrebbero permesso di toglierci altre soddisfazioni nel finale di stagione. Un ringraziamento particolare va a George Biagi, centurione e leader della speciale classifica di apparizioni da capitano della franchigia federale. E’ stato un esempio dentro e fuori dal campo per molti giovani che sono cresciuti nel nostro club in questi sette anni insieme, ma soprattutto un amico che ho avuto anche il piacere di incontrare in campo da avversario, in occasione di un’amichevole tra l’Amatori Milano e i Cavalieri di Prato”.