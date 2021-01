Lega: “Pizzarotti ha dichiarato il falso: 230.000 euro dati alla finta onlus anche dopo l’esposto, per lo più affidamenti diretti senza gara”

“Il Comune di Parma ha conferito incarichi e dato risorse pubbliche alla finta onlus Svoltare anche dopo l’esposto alla Procura, fino al giorno dell’arresto del suo responsabile. Lo ha dovuto ammettere alla fine della Commissione Welfare anche l’assessore Rossi che dall’inizio dello scandalo che coinvolge il Comune di Parma lo aveva sempre esplicitamente negato.

Il 4 gennaio in diretta Facebook con il sindaco Pizzarotti aveva detto: “da quel momento non abbiamo più erogato risorse pubbliche”.

Falso!

L’erogazione di risorse pubbliche alla finta onlus continua per tutto il 2019 e il 2020 per un totale di circa 230 mila euro almeno. I documenti del Comune sono chiari. Si tratta per lo più di affidamenti diretti senza gara.

Ma perché il Comune di Parma continua a lavorare con la finta onlus che falsificava i documenti anche dopo la nascita della Cooperativa sociale Svoltare almeno formalmente più pulita?

E’ uno dei misteri di questa storia molto opaca che getta ombre inquietanti sulla gestione del Welfare comunale, su cui dovrà lavorare la Commissione d’indagine che chiediamo dall’inizio delle scandalo.

Prima o poi confidiamo la Giunta ce lo spieghi, magari un paio d’ore prima che lo faccia la Procura.”

Così il gruppo Lega in Consiglio Comunale a Parma.