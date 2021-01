Lettera del M5S di Sorbolo Mezzani a Bonaccini: “La Regioni completi il tratto Brescello-Coenzo Sp 60”

“Il completamento del tratto di cispadana tra Brescello-Coenzo è una priorità per Sorbolo Mezzani. La Regione si attivi senza altri indugi per realizzarlo”. È questo, in estrema sintesi, il contenuto di una lettera che gli attivisti e il consigliere del M5S di Sorbolo Mezzani Jonathan Albiero hanno oggi consegnato personalmente al Presidente della Regione Stefano Bonaccini, in visita al Comune della Bassa per la deposizione delle pietre d’inciampo con i ragazzi delle scuole.

“La realizzazione di questo breve tratto”, è scritto nella lettera, “consentirebbe di alleviare il problema del traffico del centro abitato di Sorbolo e, contestualmente, anche Mezzani ne trarrebbe notevole vantaggio in quanto ad oggi il centro abitato è circondato da un reticolo di strade che, fra argini e ponti con limiti di portata, obbligano i mezzi pesanti a percorrere diversi chilometri in più per raggiungere la destinazione o per uscire dal territorio”.

Come ha fatto presente anche verbalmente a Bonaccini il consigliere Albiero nel momento della consegna della lettera, del completamento di questa opera si discute da anni senza che alle parole siano seguiti fatti. “Comprendiamo che la Regione sia impegnata a discutere del progetto dell’Autostrada Regionale Cispadana”, puntualizzano i pentastellati nella lettera, “ma le chiediamo maggiore concretezza, considerando seriamente di svincolare la realizzazione del tratto dal progetto autostradale, in modo che il primo possa procedere separatamente, senza che si perdano altri anni preziosi e in modo da venire incontro rapidamente alle necessità dei cittadini della zona”.