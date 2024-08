L’ironia di Carlo Amleto e Duilio Pizzocchi: direttamente da Zelig al palco di “Musica in Castello”

Un titolo, “Scherzo n° 1 opera prima”, preso in prestito dalla musica classica dove per “Scherzo” s’intende un componimento d’indole vivace e fantasiosa, solitamente costruito su un movimento allegretto andante.

È lo spettacolo che Carlo Amleto – giovane musicista, cantautore e comico siciliano, diventato noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a “Zelig”, a “LOL” e al suo personale format “Tg0” – porterà venerdì 23 agosto a Fontanellato (PR), in Piazza Garibaldi, nell’ambito della rassegna itinerante “Musica in Castello”.

L’evento, organizzato da Piccola Orchestra Italiana, in collaborazione con Avis Fontanellato, sarà un eccellente esempio di teatro-canzone in cui Carlo Amleto giocherà con il pubblico attingendo a tutto il suo poliedrico talento e spaziando dalla prosa alla musica, dalla comicità alla poesia. Ispirandosi ai maestri di quella speciale forma d’arte e quindi ad artisti come Gaber, Jannacci ma anche Elio e Le Storie Tese, verranno esplorate in modo divertito e ironico tematiche attuali della nostra società, storie ed esperienze che verranno raccontate da Carlo Amleto anche attraverso sonorità blues, jazz, soul e brani tratti dal suo primo disco, “Facciamo che io ero”, uscito a maggio 2023 e disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Divertimento e umorismo saranno al centro anche della serata di sabato 24 agosto e dello spettacolo “Vernice fresca” che il comico bolognese Duilio Pizzocchi presenterà in piazza Centinaro a Bedonia (PR): un monologo irriverente e travolgente di 90 minuti dove troveranno spazio i tanti personaggi nati dall’estro vulcanico di Pizzocchi e già applauditi in programmi televisivi come “Zelig” e negli spettacoli di cabaret ora in tournée insieme agli amici Paolo Cevoli e Giuseppe Giacobazzi.

Sul palco di Bedonia “saliranno” così alcuni cavalli di battaglia di Pizzocchi, come l’invadente imbianchino, lo sregolato camionista Ermete Bottazzi, Cactus, il tossicodipendente sempre in cerca di spicci, l’astrologa Donna Zobeide, il boss mafioso Eddy Collante e la vecchietta acida e iettatrice Nonna Novella. La componente musicale dello spettacolo sarà questa volta affidata alla voce e alla chitarra di Giuliètte.

Gli appuntamenti si terranno alle 21.30 e saranno a ingresso libero, senza prenotazione, fino a esaurimento posti.

In caso di maltempo l’evento di Carlo Amleto si svolgerà nel Teatro Comunale di Fontanellato, mentre lo spettacolo di Duilio Pizzocchi verrà presentato nella Palestra Teatro di via Deledda a Bedonia.