L’ITSOS “Galilei” di San Secondo verrà notevolmente ampliato

L’ITSOS “Galilei” di San Secondo ha un trend di iscrizioni in forte crescita da anni, perciò la Provincia ha deciso di investire sull’ampliamento della scuola, sfruttando i finanziamenti PNRR. Il progetto prevede la realizzazione di un corpo di fabbrica in prolungamento del corridoio esistente, così da avere un unico edificio ampliato senza soluzione di continuità.



I dettagli dell’operazione sono stati illustrati stamattina a palazzo Giordani, nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte: il Presidente della Provincia Andrea Massari, il Delegato provinciale all’Edilizia Scolastica Aldo Spina, la dirigente scolastica del “Galilei – Bocchialini” Anna Rita Sicuri, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Maurizio Bocedi, il Sindaco di San Secondo Giulia Zucchi, la responsabile dell’Ufficio Edilizia scolastica della Provincia ing. Paola Cassinelli, il progettista e Direttore lavori architettonici arch. Giovanni Saccani.



“Con questo intervento, che abbiamo anticipato rispetto ad altri, abbiamo riservato una forte attenzione alla comunità di San Secondo– ha commentato il Presidente della Provincia Andrea Massari – La Provincia si occupa di tutti gli studenti delle scuole secondarie superiori su cui ha competenza, e investe non solo sul capoluogo, ma anche sui piccoli comuni. E l’ufficio Edilizia Scolastica della Provincia è riuscito anche stavolta a rispettare i tempi nonostante le rigide tempistiche imposte dal PNRR.”



“Il forte aumento di iscritti, ogni anno, presso il Galilei di San Secondo, denota la qualità dell’Istituto e conferma che il suo bacino d’interesse é baricentrico rispetto ai comuni della Bassa parmense, quindi con questo intervento diamo risposta anche ad un’utenza vasta – spiega il Delegato provinciale all’Edilizia scolastica Aldo Spina – L’intervento è stato possibile grazie ai fondi PNRR per l’edilizia scolastica, che ci permettono di migliorare le nostre scuole e di realizzare anche edifici nuovi, fondi ottenuti grazie al buon lavoro dei nostri uffici, che hanno prodotto un lavoro di altissima qualità in tempi molto ristretti. Abbiamo potuto contare inoltre sulla collaborazione di tutti gli enti pubblici che ci hanno accompagnato nell’iter di approvazione del progetto, in primis il Comune di San Secondo.”



La sindaca di San Secondo Giulia Zucchi e la Dirigente scolastica del “Galilei – Bocchialini” Anna Rita Sicuri hanno ringraziato la Provincia per l’opportunità che sta dando alla scuola, punto di riferimento per studenti e aziende di tutto il territorio, che ne riceverà un’ulteriore spinta per crescere.



Soddisfazione ha espresso il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Maurizio Bocedi per questi nuovi spazi che verranno messi a disposizione della comunità scolastica.



IL PROGETTO

L’edificio si sviluppa su tre piano fuori terra, con la realizzazione di 9 aule – 3 per piano – oltre i servizi igienici.

Le strutture in elevazione del fabbricato saranno realizzate totalmente in cemento armato gettato in opera.

Dal punto di vista impiantistico l’edificio avrà le caratteristiche prestazionali di NZEB (edificio ad energia quasi zero). I prospetti saranno interamente rivestiti da un sistema a cappotto con pannelli isolanti in lana minerale, rivestito con listelli in cotto. Per schermare le finestre delle aule verso sud è prevista l’applicazione di un frangisole in alluminio.



Importo complessivo dell’intervento: 3.737.700,00 euro finanziati con fondi PNRR FIN. UE – NEXT GENERATION EU



Tempi per realizzazione dell’intervento: 400 giorni dalla consegna dei lavori



Progettazione e Direttore Lavori: Arch. Giovanni Saccani (architettonica), ing. Luca Melegari (strutturale), ing. Sampietri (impianti meccanici), ing. Stefano Terzi (impianti idraulici), Ccordinatore della Sicurezza: ing. Vittorio Alberti, Responsabile del Procedimento: ing. Paola Cassinelli della Provincia.