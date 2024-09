Livia Turco all’Università di Parma: “Le leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia”

Livia Turco, già Ministra per la Solidarietà sociale e Ministra della Salute, sarà protagonista all’Università di Parma lunedì 23 settembre dell’incontro Le leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia. Livia Turco racconta a 40 anni dalla scomparsa di Enrico Berlinguer, co-organizzato dall’Ateneo e dal sindacato SPI CGIL di Parma con il patrocinio del Centro Interdipartimentale di Ricerca Sociale (CIRS) dell’Università, del CUG dell’Ateneo e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma.

Nell’occasione presenterà il libro Le leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia (Futura, 2024), giunto alla terza edizione ampliata e pubblicato a cura della Fondazione Nilde Iotti, di cui l’ex Ministra è Presidente.

L’appuntamento è in programma alle 16 in Aula dei Filosofi (Sede centrale, via Università 12) e inaugura la VII edizione dei seminari Donne, Diritti, Politica e Società organizzati da Fausto Pagnotta, professore a contratto e assegnista di ricerca in Storia del pensiero politico e in Storia delle donne nel pensiero politico, che introdurrà e modererà i lavori.

Ai saluti del Rettore Paolo Martelli e del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali Giovanni Francesco Basini seguiranno quelli di Barbara Lori, Assessora alla Programmazione territoriale con delega alle Pari Opportunità della Regione Emilia-Romagna, di Lorenzo Lavagetto, Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Parma, di Caterina Bonetti, Assessora ai Servizi educativi con delega ai Diritti e Pari Opportunità del Comune di Parma, e infine di Marzia Dall’Aglio, Responsabile del Coordinamento Donne di SPI CGIL Emilia-Romagna.

Tra i discussant Veronica Valenti, docente di Diritto delle Pari opportunità all’Università di Parma e Vicepresidente del CUG di Ateneo, Valentina Anelli, Segretaria Generale dello SPI CGIL di Parma, Rosanna Elmare, Responsabile del Coordinamento Donne dello SPI CGIL di Parma, e dell’ex parlamentare Carmen Motta. Seguiranno alcuni interventi programmati.

L’incontro, aperto a tutte le persone interessate, è a ingresso libero fino a esaurimento posti e sarà registrato e pubblicato sul Canale YouTube del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali dell’Università di Parma e sul Canale YouTube del progetto Sentieri del Pensiero Politico curato da Fausto Pagnotta.