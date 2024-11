Lo studio di Cisl sulle condizioni di vita delle persone anziane e non, in Appennino sarà presentato giovedì a Borgotaro

Cisl Parma Piacenza insieme al sindacato pensionati Cisl (Fnp) presenterà la ricerca ‘Domani è oggi. Presente e futuro demografico dell’Emilia-Romagna’ giovedì 28 novembre a partire dalle 10, a Palazzo Tardiani a Borgotaro.

Uno studio sulle condizioni di vita delle persone, anziane e non, nei paesi dell’Appennino emiliano-romagnolo, denominato ‘Progetto Appennino’, deciso e avviato nel 2023 dalla Fnp Emilia Romagna, in collaborazione con la Fondazione Generazioni presieduta da Sergio Palmieri e il contributo prezioso di demografi e statistici Gianluigi Bovini e Franco Chiarini.

Voluta per affrontare con cognizione di causa i problemi demografici che colpiscono i comuni della fascia appenninica, la ricerca ha coinvolto un gruppo di rappresentanti Fnp per ogni provincia che, tramite questionario, ha raccolto dati dettagliati in 118 comuni su tutto ciò che riguarda i servizi e le esigenze di comunità.

A palazzo Tardiani saranno quindi analizzati gli aspetti relativi al territorio della nostra provincia alla presenza di rappresentanti della politica e consiglieri regionali neo-eletti.

La presentazione dei lavori sarà affidata ad Angela Calò, segretario generale aggiunto Cisl Parma Piacenza e, dopo la relazione Federico Ghillani, segretario generale pensionati Cisl Parma Piacenza, lo statistico e demografo Gianluigi Bovini illustrerà i risultati dello studio.

Seguirà la tavola rotonda, moderata dalla giornalista Chiara Cacciani, alla quale parteciperanno: Barbara Lori, assessora regionale, Marco Moglia, sindaco di Borgotaro, Gianpaolo Serpagli, sindaco di Bedonia, Massimo Fabi: commissario Ausl Pama e direttore generale Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, don Angelo Busi, parroco di Borgotaro, Elisabetta Botti, preside Istituto comprensivo di Bedonia, Michele Vaghini: segretario generale Cisl Parma Piacenza