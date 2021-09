“L’OERAT incontra i Giovani Talenti”: ultimo appuntamento del 2021

Dopo due appuntamenti nel mese di luglio, mercoledì 29 settembre alle 17.00 nel Chiostro del Conservatorio di Parma ritorna la fortunata iniziativa “L’OERAT incontra i Giovani Talenti”. Ancora una volta si rinnoverà l’incontro tra l’Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini e i giovani talenti del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”, selezionati tra gli allievi più dotati per sostenere le parti solistiche del repertorio operistico e classico. In scena in questa occasione, gli allievi della Scuola di Canto dell’Istituto di Alta Formazione Artistica Musicale di Parma, che interpreteranno celebri arie tratte dalle opere di Verdi, Donizetti, Bizet e Ponchielli. In programma in prima esecuzione assoluta anche due composizioni di Francesca Soana e Tianyi Huang, allievi della Scuola di Composizione del Conservatorio di Parma. L’OERAT sarà diretta da Pietro Mazzetti e, tra le file dell’Orchestra, suoneranno alcuni alunni del Boito, che potranno così fare un’esperienza formativa a tutti gli effetti.

Questi i nomi dei solisti: Alessia Marepeza, Alessia Panza, Ko Seonjin (soprani), Sun Qian Hui, Lee Danbi (mezzosoprani), Lee Kangho (basso), Simone Fenotti (tenore).

L’OERAT incontra i Giovani Talenti è inserito nel programma ufficiale di Parma Capitale Italiana della Cultura 2021. In caso di maltempo, il concerto sarà recuperato giovedì 30 settembre 2021, alla stessa ora e nello stesso luogo. L’ingresso al concerto è gratuito, con prenotazione consigliata compilando il form al seguente link: www.conservatorio.pr.it/calendario-eventi-estate-2021.