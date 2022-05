Lorenzo Lavagetto (PD): “Interventi urgenti per l’edilizia popolare”

Recupero del patrimonio edilizio pubblico, riduzione delle liste d’attesa e politiche concrete per gestire le situazioni più complesse negli abitati popolari.

Lorenzo Lavagetto, candidato capolista del Pd per il Consiglio comunale, porta l’attenzione su un tema che lui stesso definisce <prioritario>.

<A Parma servono più alloggi popolari, per dare riposta a più di 1200 persone che si trovano in condizione di necessità. Gli effetti delle congiunture degli ultimi anni, tra pandemia, guerra in Ucraina, rincari di materie prime e bollette, rendono ancora più urgente la questione abitativa. A causa dell’elevato turn over, nonostante i 300 alloggi popolari già recuperati ne restano ancora 400 vuoti, che non possono essere assegnati perché in attesa di ristrutturazione, come lamentato anche da Acer nell’ultima relazione di bilancio>.

<Compito della prossima amministrazione – continua Lorenzo Lavagetto – sarà reperire risorse, in aggiunta ai fondi regionali, per supportare Acer negli interventi di ristrutturazione, che devono prevedere anche soluzioni per l’accessibilità, come gli ascensori. Sotto altro fronte occorre sviluppare un confronto permanente con le istituzioni e i vari soggetti impegnati nell’edilizia sociale e convenzionata per trovare le soluzioni più idonee a sopperire all’emergenza abitativa>.

<Politiche abitative serie passano anche dalla gestione di possibili criticità – aggiunge Lorenzo Lavagetto -: spesso nelle situazioni più complesse si concentrano difficoltà economiche, sociali, di emarginazione. Queste si possono evitare, o risolvere dove già presenti, con azioni di mediazione culturale, programmi di integrazione e interventi mirati alla costituzione di un’aggregazione abitativa funzionante anche dal punto di vista sociale>.

<Il welfare e la sicurezza – conclude Lorenzo Lavagetto – passano anche dal diritto alla casa e dall’inclusione di chi si trova in difficoltà e a loro deve rispondere il Comune>.