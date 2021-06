Lorenzo Musetti e Parmacotto protagonisti al circolo del Castellazzo

Lorenzo Musetti, giovane promessa del tennis mondiale e nuovo testimonial della squadra di talenti Parmacotto, lunedì 21 giugno è stato protagonista di uno shooting realizzato nella splendida cornice del Circolo del Castellazzo, luogo iconico del tennis che dal 1972 rappresenta un punto di riferimento per lo sport e il tempo libero in città.

Sotto la direzione artistica di The Ad Store, il campione diciannovenne, che recentemente durante il Roland Garros ha messo a dura prova il numero uno al mondo Novak Đoković, è stato immortalato in una serie di scatti fotografici sia sui campi da tennis, sia in momenti di relax e lifestyle mentre gusta una colazione firmata Parmacotto, all’insegna di uno stile di vita sano.

Questa nuova collaborazione conferma il legame di Parmacotto con il mondo dello sport e i suoi valori. Tradizione, innovazione e ricerca dell’eccellenza, rappresentano le principali qualità che Parmacotto mette in campo quotidianamente per raggiungere l’obiettivo dell’alta qualità, valori che accomunano l’azienda al campione italiano Lorenzo Musetti, un giovane di talento che punta in alto.