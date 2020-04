L’Ospedale di Parma: “Calano gli accessi e le Tac, “ma non siamo ancora al giro di boa. Vediamo ancora troppa gente in giro”

Nicola Sverzellati, direttore delle Scienze Radiologiche dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, conferma il calo degli accessi per sospetta polmonite da Covid – 19. Una diminuzione di circa il 50% riscontrata anche in Radiologia, con un calo degli esami diagnostici. “Questo però – precisa il prof. Sverzellati – non ci deve far pensare ad un giro boa. Siamo ancora un po’ lontani dal risultato che vorremmo raggiungere e questo è in contrasto con quanto vediamo negli ultimi giorni con un po’ troppa gente e un po’ troppe macchine in giro.”

“La patologia da Covid 19 – prosegue Sverzellati è complessa con casi di gravità molto variabile. Nel picco la malattia si è presentata in forma molto severa, ora vediamo polmoniti un po’ meno gravi. Ma non una malattia solo una polmonare si associa a diverse comorbilità. E’ necessario quindi un approccio, multidisciplinare, come quello che stiamo tenendo”.