Lunghe code all’Ospedale di Vaio per vaccinarsi

“Grazie di cuore a chi si è vaccinato o lo sta per fare! Meglio tardi che mai.” Lo scrive il sindaco di Fidenza Massari. “Stamattina lunghe cose a Vaio per la vaccinazione. Bene! Si riapre alle 15.00 fino alle 18.00. 15/20 minuti di attesa o poco più per proteggersi ma soprattutto proteggere gli altri, per non bloccare gli ospedali, le scuole, il sociale e le attività economiche. Il virus lo stiamo combattendo grazie ai vaccini, alla scienza, alla sanità e alle persone più di 43 milioni che si sono vaccinati! Grazie di cuore a chi si è vaccinato o lo sta per fare!”