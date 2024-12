L’Università di Parma lancia il 1° contest fotografico “Scatti di sport universitario”

Una fotografia per esprimere la propria creatività sulla base del proprio vissuto e della propria sensibilità su un tema ben preciso e molto caro all’Università di Parma: lo sport universitario.

È ciò che viene richiesto a tutte le partecipanti e a tutti i partecipanti del 1° contest fotografico “Scatti di sport universitario” che l’Ateneo lancia in collaborazione con il CUS Parma e nell’ambito delle attività EU GREEN, l’alleanza di 9 Università europee finalizzata a fornire un migliore servizio a studentesse e studenti, ai rispettivi territori e al pianeta, lavorando per aumentare e promuovere la sostenibilità e affrontare le principali sfide sociali individuate nei 17 obiettivi ONU per lo sviluppo sostenibile.

Scopo della nuova iniziativa Unipr è quindi trovare espressioni visive dello sport universitario nelle sue varie forme evidenziando il ruolo che lo sport stesso ha nel contribuire al benessere fisico e mentale di tutte le persone, senza barriere e pregiudizi.

I candidati e le candidate dovranno cogliere nelle loro foto l’essenza di questi concetti.

Possono partecipare al contest studentesse e studenti di tutti i corsi di studio, dei corsi di dottorato, delle scuole di specializzazione, dei master e dei corsi di perfezionamento, e il personale docente e tecnico-amministrativo dell’Università di Parma.

Le/i partecipanti dovranno presentare una fotografia inedita e inviare la propria proposta entro il 28 febbraio 2025 all’indirizzo mail photocontest@unipr.it

Al termine, verranno attribuiti un primo, un secondo e un terzo premio rispettivamente di mille, 500 e 200 euro lordi.

È previsto anche un premio della giuria pari a 300 euro lordi, riservato esclusivamente alle fotografie presentate da studentesse/studenti, i quali, comunque, concorrono anche per gli altri premi.

Tutte le info di dettaglio nel bando a questo link: https://www.unipr.it/eu-green-terza-missione-accessibilita-ed-inclusione

Per ulteriori info: tutor_per_studenti_atleti@unipr.it