M5S: “Parma non può passare dai Farnese alla logistica!”

Gentile direttore,

in qualità di candidati per la provincia di Parma del movimento 5 stelle, approfittiamo di questo spazio, che gentilmente ci concedi, per esprimere in maniera sintetica alcuni punti cui teniamo molto.

Ti scriviamo per denunciare, in altri tempi, forse più nobili, si sarebbe detto J’accuse, quello che sta accadendo nel nostro territorio. Una realtà dove, ormai, come ben saprai, ogni qual volta arriva una pioggia un po’ più intensa …si va a letto con la paura di un inondazione. Come è avvenuto nel weekend tra il 19 e il 20 ottobre (in realtà su tutta la regione)

Un territorio il nostro, dove negli ultimi anni si è cementificato troppo e male. E dove soprattutto permangono progetti a nostro avviso insensati. Per questo ci poniamo accanto a quei cittadini che lottano da ormai molti anni contro o l’allungamento della pista dell’ aeroporto, o l’ampliamento dello stadio in centro città, o i tanti progetti di logistica su tutta la provincia. Senza dimenticare la grande anomalia della Tibre: un tratto di autostrada di pochissimi kms, al momento inutile, che termina con un casello autostradale praticamente completato ma ancora in attesa di inaugurazione e quindi chiuso. Ancora cemento inutile.

Intendiamo quindi contrastare questa idea malsana di fare di Parma una grande immensa piattaforma logistica ( con relativa cementificazione): progetti come quelli di San Polo di Torrile, Paradigna, Fontevivo ( il comune già oggi con la maggior parte di terreno consumato) e tanti altri … metteranno ancora più in difficoltà i nostri comuni nell’ affrontare le sfide che i cambiamenti climatici già oggi ci impongono. A livello regionale, nell’ accordo di programma, il PD ci ha garantito una discontinuità nei prossimi anni, un cambio di passo. Non si tratta più di vezzi da ambientalisti radical chic …ma sono concrete esigenze richieste dai cittadini. Non basta più diminuire il consumo di suolo … bisogna iniziare a togliere il cemento esistente. Su questo intendiamo batterci e non faremo un passo indietro.

Parma e la sua storia secolare, una delle più importanti capitali dell’ Italia pre unitaria, non meritano questo. Parma e la sua provincia non possono passare dai Farnese alla logistica!

I candidati

D.Zanichelli

R.Colla

M.Larini

R.Schiaretti

S.Cavazzon

E

S.Delitala RGT Parma

S.Guernelli coordinatore provinciale M5S PARMA