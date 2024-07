Malore del sindaco Guerra, gli auguri della maggioranza consiliare

“A nome nostro e dei nostri Gruppi consiliari facciamo al Sindaco Michele Guerra i più sentiti auguri di una pronta ripresa e ringraziamo chi si sta occupando della sua salute con professionalità. La cosa più importante, adesso, è che si rimetta al meglio, per sé stesso, i suoi familiari – ai quali mandiamo un abbraccio – e per continuare nella sua positiva azione amministrativa a favore della città, come avvenuto fino ad ora. Forza Michele, siamo con te!”

Sandro Campanini – Gruppo Partito Democratico

Antonio Nouvenne – Gruppo Prospettiva

Oronzo Pinto – Gruppo Effetto Parma

Marco Boschini – Gruppo Parma La Sinistra coraggiosa