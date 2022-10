Mamma mia & Pretty Woman @ Teatro Regio

Grandi sorprese sono in serbo per il pubblico di “Tutti a Teatro”!

Al Teatro Regio di Parma tornano i Musical più acclamati.

Dopo lo strabiliante successo di pubblico nelle scorse edizioni, mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio 2023 torna un cult, il musical “MAMMA MIA!” con altre due repliche. La commedia musicale più amata degli anni 2000 che ha strappato applausi in tutto il mondo e ha fatto scatenare il pubblico con le mitiche canzoni degli ABBA.

Romantico, appassionante, ‘profumato’ di mare e di sole e… quest’anno sempre più ‘beautiful’: “Mamma Mia!” il Musical dei Record firmato Massimo Romeo Piparo è pronto a ripartire per un nuovo, atteso tour italiano che porterà con sé un’importante novità con l’ingresso nel cast di Clayton Norcross: l’amatissimo Thorne della celebre soap Beautiful riceve l’eredità di Paolo Conticini e va ad affiancarsi agli altri due ‘storici’ protagonisti, Luca Ward e Sergio Muniz. Accanto ai 3 protagonisti tornerà in scena Sabrina Marciano nel ruolo di Donna insieme a un ricco cast di artisti, tra i più affermati del musical italiano, e l’Orchestra dal vivo diretta da Emanuele Friello, che faranno scatenare il pubblico al ritmo coinvolgente delle celebri hit degli Abba come Mamma Mia!, Dancing Queen, The Winner Takes it All, Super Trouper e molti altri: per il pubblico 24 brani tutti da ballare e da cantare, successi senza tempo che, proprio per volere degli autori originali, sono stati tradotti in italiano e, come i dialoghi, curati direttamente dal regista Massimo Romeo Piparo.

Basata sul libretto originale di Catherine Johnson, la storia di “Mamma Mia!” negli anni ha appassionato spettatori di tutte le età, proprio per la sua capacità di emozionare, puntando tutto su sentimenti forti: il romanticismo e l’amicizia, ma anche il coraggio di provare a realizzare i propri sogni gettando ‘il cuore oltre l’ostacolo’.

Giovedì 6 e venerdì 7 aprile 2023, arriva finalmente a Parma “Pretty Woman il Musical”: lo spettacolo teatrale che ha avuto il maggior successo al botteghino in Italia nel corso del 2021.

Apprezzato dal pubblico e dalla critica. Scritto in coppia da Garry Marshall e Jonathan F. Lawton, rispettivamente leggendario regista e sceneggiatore originale della pellicola, lo spettacolo si avvale di una colonna sonora che è un mix di canzoni pop e romantiche scritte da due compositori d’eccellenza, Bryan Adams e il suo fidato co-autore Jim Vallance, e dell’indimenticabile successo mondiale del 1964 “Oh, Pretty Woman” di Roy Orbison.

L’adattamento teatrale mantiene l’impianto narrativo del successo cinematografico premiato nel 1991 con un Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale (Julia Roberts) e ripercorre fedelmente i momenti della storia d’amore di Vivian ed Edward. Accanto alla tematica sentimentale, che ha di fatto appassionato un pubblico eterogeneo di sognatrici e sognatori, alcuni temi molto attuali sono ancora il punto di forza di questa instancabile storia a metà strada tra Cenerentola e My Fair Lady. La rivalsa di una donna alla ricerca di sé e della sua dignità, il cambiamento di due persone diverse, per classe, che non discriminano l’altro ma che si avvicinano l’uno all’altra rivoluzionando se stessi e il loro modo di pensare, la forza dei sentimenti che hanno la meglio su fama e denaro, il superamento delle apparenze in un mondo che non riesce ad andare oltre i preconcetti. Un inno alla libertà che supera pregiudizi e convenzioni, una storia trasversale che supera le differenze sociali e di età.

Protagonista è la musica anni ’80, eseguita dal vivo da una band di 6 elementi in stile pop/rock, proprio come l’autore della colonna sonora, Bryan Adams. Le musiche sono tipiche degli anni a cavallo tra il 1980 e il 1990 così come lo sono le ambientazioni dello spettacolo. La musica rimane quella originale scritta da Bryan Adams, non è intervenuto alcun elemento di modifica, adattamento o rielaborazione in questo allestimento tutto italiano, dove i numeri musicali mantengono viva la forte connessione tra i brani del musical e la cifra stilistica che contraddistingue il suo autore.

I biglietti per lo spettacolo “Mamma Mia!” sono in vendita da giovedì 27 ottobre, mentre per il musical “Pretty Woman” da venerdì 28 ottobre, tramite il circuito www.ticketone.it e presso l’Arci di Parma (Via Testi, 4 – PR)

Si ricorda che sono già in vendita i biglietti dei seguenti spettacoli della rassegna “Tutti a Teatro”:

10 novembre 2022: Gigi D’Alessio “Noi due tour”

9 dicembre 2022: Claudio Baglioni “Dodici note Solo Bis”

12 dicembre 2022: Massimo Ranieri in “Tutti i sogni ancora in volo tour”

22 febbraio 2023: Alessandro Siani in “Extra libertà live tour”

2 marzo 2023: Teresa Mannino in “Il Giaguaro mi guarda storto”

23 maggio 2023: Niccolò Fabi tour 2023

Per informazioni:

ARCI Parma – Caos Organizzazione Spettacoli tel. 0521-706214 – info@arciparma.it