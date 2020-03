“ManìnBlù – Un racconto mediopadano”: alle ore 18 diretta FB di Alberto Padovani

“ManìnBlù – Un racconto mediopadano” è l’appuntamento di questa sera alle ore 18 sul profilo facebook di Alberto Padovani, cantante della band. Musica e progetti.

“Sono figlia di questa terra, non amo questa pace e odio ancora la guerra… ti prego stasera portami a suonare… ti prego stanotte portami a sognare come un tempo nelle sere d’estate” #maninblu

Il canovaccio di quello che, tempo al tempo, sarà il nostro concerto per teatri, auditorium e luoghi attenti alla musica d’autore… dicevo, il canovaccio ve lo racconto, ve lo descrivo e ve lo suono in una breve (ma non troppo) diretta vespertina domenicale. Sarò io, solo, dalla mansarda, ma saranno gli amici musicisti ad ispirare le parole giuste …saremo noi a dare sostanza ai sogni musicali degli uomini in blu… “