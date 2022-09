Massari: “Con un camper elettrico, parlare di fascismo e cantare ‘bella ciao’ che si vincono le elezioni”

“In un momento così difficile per il Paese, il Paese non va a votare.”

Il presidente della Provincia e sindaco di Fidenza Andrea Massari commenta il risultato delle elezioni politiche. “Non credo sia solo il ritornello antico dei “politici che fanno schifo”, invece: se ci sono le bollette impazzite, la povertà che morsica le famiglie e le imprese una guerra e un’Europa spaventata dall’arrivo di solidissimi amici di Putin e dal draghicidio, credo che parlare in questo momento drammatico di Peppa Pig, vedere un nonno fare tik tok tac, promette assunzioni a valanga nel sud o l’apertura di bar nei piccoli centri sia il modo migliore per dire alla Comunità nazionale “scusate, non siamo all’altezza. State in famiglia, godetevi la giornata”.

I dati degli exit poll confermano quello che vediamo da un mese e mezzo nei sondaggi: vince la destra e perde il centrosinistra diviso.

Perché gli insegnamenti delle elezioni sono come i grandi classici, non passano mai di moda: chi corre diviso perde.

Lo dico chiaro e subito, perché so che pochi o nessun dirigente del centrosinistra vorrà dirlo.

Quando i numeri sono questi non è solo questione di calcoli fatti male sulle alleanze ma di contenuti e persone che fanno camminare quelle idee.

Il pd in particolare ha scelto anche stavolta di non essere chiaro e netto su tre, quattro punti capaci di fare la differenza per la vita delle persone. lo si vede dal modo con cui ha chiuso la porta in faccia a chi ha una visione chiara e netta dei problemi e delle possibili soluzioni: parlo dei Sindaci e degli amministratori locali.

Non basta candidarne due o tre qua e la.

Manca la capacità di ascoltarli. C’è una questione economica e sociale enorme fuori nelle comunità. I Sindaci la stanno combattendo a mani nude con uno Stato che non va oltre i bonus e i soldi di quei bonus arrivano solo ad una minima parte della popolazione.

Oppure, come nel caso dei 7-8 bonus per l’energia e la casa vanno a favore di chi è già economicamente benestante.

Il Pd non ha risposto a queste domande e quel che è peggio non lo ha fatto nei lunghi anni in cui è stato al governo.

E’ dura tornare credibili in due mesi quando per anni non hai fatto nulla e non puoi nemmeno spacciarti come “il papà del reddito di cittadinanza”. Penso che se ai vertici del Pd si fossero fermati ad ascoltare i sindaci si sarebbero potute fare e dire cose migliori e più utili.

Invece qualcuno ha preferito parlare di camper elettrico, parlare di fascismo e impostare una sinistra bella ciao quando qui il problema sono i conti e l’economia e una burocrazia sempre più mostruosa.”