Massimo Pinardi (Azione): “Quando la Lega diceva che Vignali aveva portato la città sul baratro economico e morale…”

Sarà il caldo scoppiato in questi giorni ma a leggere i commenti dei politici leghisti che magnificano le grandi qualità dell’ex sindaco Vignali, viene da chiedersi del perché allora, quando era primo cittadino, lo attaccavano duramente. Dove starebbe la loro coerenza?

“…. E bene abbiamo fatto a rifiutare qualsiasi tipo di coinvolgimento con amministratori e politici che hanno condotto questa città sull’orlo del baratro economico e morale distruggendone il patrimonio e l’immagine. Nell’auspicio che le indagini facciano piazza pulita dalle irregolarità, dalle illegalità, dal malcostume e, soprattutto, dal senso di impunità e onnipotenza che hanno pervaso alcuni amministratori e qualche politico, la Lega Nord intende dialogare con tutti coloro che si vorranno spendere per il bene di Parma: partiti, movimenti, associazioni e singoli cittadini con l’obiettivo comune e primario di moralizzare la politica e l’amministrazione anteponendo il benessere del cittadino, cioè delle persone, alle lobby, alla corruzione, agli interessi individuali e alla svendita del territorio. Firmato il Segretario sezione di Parma della Lega Nord”.

Il nostro giudizio sul fallimento politico dell’amministrazione Vignali è severissimo. E la città ne ha pagato le conseguenze perché dopo sono arrivati i 5Stelle che hanno paralizzato la città.

Siamo certi che gli elettori della Lega non hanno dimenticato il giudizio che diedero nel 2011 i dirigenti di allora? Per evitare che la storia possa ripetersi con l’aggravante, questa volta per la Lega, di essere complice di un altro fallimento con Vignali, per gli elettori di Parma liberi e non condizionati da schieramenti ideologici c’è la proposta civica, seria e competente che Azione Parma sostiene, di Dario Costi Sindaco.

Massimo Pinardi

Segretario provinciale di Azione Parma