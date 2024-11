Ponte sul Rio Valmozzola, Matteo Daffadà (Pd): “Sarà Anas a reperire i fondi e a realizzare l’opera”

È prevista entro la fine dell’anno la firma della convenzione che prevede il trasferimento del ponte sul Rio Mozzola in località Valmozzola stazione sulla strada di Fondovalle Taro, dalla Provincia di Parma all’Anas.

Sarà quindi Anas che procederà con i lavori e si farà carico di reperire i fondi necessari alla progettazione e alla nuova realizzazione. Lo comunica in una nota l’assessore regionale Andrea Corsini che risponde a una interrogazione del consigliere regionale Matteo Daffadà.

“Il ponte è un’opera necessaria per la viabilità, la sicurezza e la vitalità economica del territorio e di tutta l’alta valle. Per questo avevo depositato un’interrogazione affinché la Regione sollecitasse il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a recuperare i fondi necessari per realizzare una nuova importante infrastruttura. Il ponte presenta da alcuni anni segni evidenti di degrado che fanno temere per una prossima chiusura – afferma il consigliere Daffadà”.

Nel 2022 la Provincia di Parma, che aveva la competenza sul ponte aveva ottenuto 3,5 milioni di euro per la progettazione e realizzazione di una nuova opera. Tuttavia, la procedura di gara è andata deserta e con l’allungamento dei tempi sono anche aumentati i costi.

Il riaggiornamento dei prezzi per il riappalto della progettazione e della realizzazione è stimato in circa 2 milioni di euro.

“La nuova convenzione ci fa immaginare che si possano accelerare le procedure per ottenere le risorse aggiuntive necessarie – dice Daffadà – confidiamo in un intervento tempestivo che sia anche l’occasione per adottare soluzioni costruttive innovative, sostenibili e che garantiscano la massima sicurezza. Le nuove emergenze legate ai cambiamenti climatici impongono di progettare e investire in infrastrutture moderne ed efficienti anche quando si tratta di opere piccole, ma fondamentali per la tenuta dei nostri territori periferici”.