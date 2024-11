Matteo Daffadà, (Pd): “Più sicurezza sul lavoro”

“La morte dell’operaio a Ramiola ci interroga su quel che possiamo fare come politica e come società per fermare questa dolorosa sequenza. Nell’esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia e a tutte le persone care di chi ha perso tragicamente la vita sul lavoro, credo che dobbiamo fare un passo avanti e trasformare il dolore in un’azione concreta”.

Lo dichiara Matteo Daffadà, consigliere regionale del Pd e candidato alle prossime elezioni regionali.

“È necessario intervenire non solo con parole, ma con misure e decisioni che mettano al centro la sicurezza e la dignità del lavoro, parlare di tutele, di adeguata retribuzione, di formazione. L’obiettivo è quello di ridurre drasticamente infortuni e incidenti sul lavoro, assicurando livelli più elevati di salute e sicurezza a tutte le lavoratrici e i lavoratori, a partire dai più deboli, con focus su edilizia, logistica e agricoltura, settori in cui il rischio è più elevato, esteso però anche a trasporti e sanità”.

“Parma e il suo territorio hanno una lunga tradizione di lavoro buono che produce benessere per le persone e le comunità; gli interventi per la sicurezza sono fondamentali per tutto il sistema, per i lavoratori e per le imprese. La responsabilità è collettiva e la strategia di intervento deve essere integrata”.

“Come Regione Emilia-Romagna abbiamo ben evidenziato questi passaggi. Il Patto per il Lavoro e il Clima sintetizza gli obiettivi strategici: cultura, informazione e formazione, qualità dello sviluppo, assunzione di personale tecnico qualificato nella prevenzione, vigilanza e controllo”.