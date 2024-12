Messa in sicurezza della Parma a Colorno: intervento da 50 mila euro per la pulizia del greto

Quindici giorni di intensa attività finalizzata alla manutenzione capillare nell’alveo del torrente Parma da parte di Aipo,(Agenzia Interregionale per il fiume Po). Fulcro dell’intervento, destinato ad incrementare la sicurezza idraulica del territorio, il comprensorio del comune di Colorno: interessati dai lavori i tratti urbani e periurbani in prossimità delle Porte Vinciane sul canale Lorno ed il tratto del Torrente Parma compreso tra il ponte sulla Strada Provinciale 9 di Golese, il ponte storico della piazza di Colorno limitrofo alla Reggia e il ponte sulla circonvallazione.

L’investimento dell’agenzia per la realizzazione delle opere è di 50 mila euro e riguarda l’eliminazione della vegetazione incompatibile con la funzionalità idraulica del torrente nei tratti particolarmente sensibili per la presenza di diversi ponti ed opere di regolazione. Questo importo fa parte dell’Accordo Quadro triennale 2024-2026 per la manutenzione dei corsi d’acqua Parma ed Enza e dei canali dei rispettivi bacini di competenza di AIPo del valore complessivo di 2.149.900 euro.

“La manutenzione dei corsi d’acqua, specie nei tratti urbani e infrastrutturati, è di fondamentale importanza per il regolare deflusso delle piene del Po e, soprattutto, dei suoi affluenti principali – evidenzia il direttore di Aipo, Gianluca Zanichelli –. AIPo si è trovata a volte ad essere accusata per non potervi far fronte con continuità, a causa della scarsità di finanziamenti dedicati. Da questo punto di vista però negli ultimi tre anni la situazione è migliorata grazie al finanziamento specifico, in tal senso dedicato, da parte della Regione Emilia-Romagna e grazie al quale si sono potuti fare migliori e più estesi interventi sulla vegetazione ripariale. Auspichiamo che questo finanziamento venga confermato anche per le annualità future ed il buon esempio venga seguito anche dalle altre regioni, in quanto la manutenzione periodica è il punto di partenza del mantenimento in buono stato delle opere di protezione idraulica del territorio”.

“Gli interventi in corso, a cura di Aipo,– tiene a sottolineare il sindaco di Colorno Christian Stocchi – sono importanti in chiave di manutenzione arginale e prevenzione del rischio idraulico in un nodo, quello di Colorno, tra i più delicati a livello regionale; da sottolineare anche il recente ripristino, con l’asfaltatura in località Case Basse, a Sacca, per cui c’è stata un’interlocuzione tra Comune e Aipo, che ha portato a termine l’iter dei lavori”.