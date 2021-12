Mette in vendita pneumatici, ma viene truffata

Ancora una truffa online, le cui modalità esecutive possono essere assolutamente utili per prevenirne altre, tentate con modalità simili. I Carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani, prendendo spunto da una denuncia di un cittadino locale di questa primavera, hanno condotto una meticolosa attività investigativa, che ha permesso di deferire in stato di libertà tre soggetti, tutti 43enne, di cui un italiano e due stranieri originari del Senegal e Nigeria, tutti già gravati da precedenti di polizia per analoghe condotte criminose.

In particolare il denunciante aveva messo in vendita su un noto sito di vendita online quattro cerchioni per auto. Contattato da un soggetto dichiaratosi interessato all’acquisto, veniva invitato a recarsi presso uno sportello bancomat, ove l’acquirente avrebbe dato le indicazioni per l’accredito del prezzo pattuito sulla propria tessera bancomat.

In realtà il truffatore, fornendo una serie di codici e guidando il denunciante telefonicamente, gli faceva effettuare una ricarica sulla propria carta prepagata di circa 4 mila euro, simulando ripetutamente una non riuscita dell’operazione. Al termine della telefonata la vittima si rendeva conto della truffa patita a seguito dell’analisi dell’estratto conto, portandosi immediatamente dai Carabinieri di Sorbolo per la denuncia.

L’attività svolta dai Carabinieri ha permesso di risalire al soggetto che ha intascato i soldi truffati, oltre che a due soggetti che hanno concorso, unitamente a lui nella commissione del reato.

Fondamentale per evitare di cadere nelle mani dei truffatori è essere particolarmente attenti alle operazioni che si eseguono presso gli ATM, poiché questa categoria di delinquenti sono particolarmente abili nell’agire.

Consigli utili sono disponibili sul sito internet dell’Arma dei Carabinieri ai seguenti link:

http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/Cose-di-tutti-i-giorni/carta-di-credito; http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/Cose-di-tutti-i-giorni/contro-le-truffe.

Nel caso in cui si finisce nella rete dei truffatori diventa fondamentale denunciare l’accaduto, per individuare i responsabili e magari prevenire ulteriori fenomeni ai danni di altri ignari cittadini.