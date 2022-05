Michele Guerra: “Le mie proposte per il quartiere Cittadella”

Michele Guerra, candidato di centrosinistra alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno, già da tempo nel proprio programma elettorale ha sottolineato l’intenzione di mettere al centro della futura azione di governo cittadino la cura e il futuro dei quartieri, cuori pulsanti di Parma. Numerose le proposte dedicate alla Cittadella, storico quartiere della città che conta più di 24.000 abitanti.

Lo Stadio Tardini rimarrà dov’è, sarà il centro di un progetto di riqualificazione ed efficientamento rispetto a quello iniziale, in una forma più armonica e sintonica col quartiere.

Un altro spazio verde toccato dagli interventi del candidato sarà Parco Ferrari, che verrà interamente riqualificato dedicandolo specificatamente ad attività ludiche e culturali per i bambini e le famiglie del quartiere.

Guerra promette inoltre la realizzazione di servizi del quartiere. “Verrà realizzato un nuovo nido d’infanzia all’Eurosia, questo sarà un segnale importante per dare una risposta alle sempre più sfidanti esigenze delle famiglie. Intendiamo inoltre ristrutturare l’Istituto comprensivo Don Milani, renderlo più sicuro dal punto di vista sismico ed energetico così da metterlo in sicurezza per garantire una struttura sicura, sostenibile e con ampliati spazi didattici”.

Nel programma della coalizione inoltre è presente la riattivazione della Piscina di via Zarotto: l’impianto natatorio sarà ristrutturato e reso di nuovo fruibile, migliorandone le caratteristiche e le prestazioni funzionali, energetiche e strutturali. “Un tassello importante per il quartiere dovrà essere, infine, la conclusione del distretto socio-culturale “la Cittadella dei Ragazzi”, ampliandone le funzioni.”, conclude Guerra.