Minori in Emilia Romagna, 1 su 5 è straniero

I minori stranieri presenti sul territorio, gli stili di vita e i tutori dei minori non accompagnati.

Sono stati questi i punti cruciali della relazione della Garante dei minori Clede Maria Garavini in commissione Parità, presieduta da Federico Amico.

Per quanto riguarda i dati relativi alla presenza dei minori stranieri sul territorio regionale, sono 22,3% a Piacenza, 22,3% a Parma, 15,4% a Reggio Emilia, 18,2% a Modena, 16,3% a Bologna, 15% a Ferrara, 16% a Ravenna, 14,6% a Forlì-Cesena e il 12,6% a Rimini. I minori in carico ai servizi sociali territoriali sono in tutto 54.116: 5.695 a Piacenza, 6.019 a Parma, 6.913 a Reggio Emilia, 9.915 a Modena, 11.363 a Bologna, 3.357 a Ferrara, 5.254 a Ravenna, 3.076 a Forlì-Cesena e 2.444 a Rimini.

Per quanto riguarda gli stili di vita, ci si è concentrati sui mezzi con cui i ragazzi vanno a scuola: più del 66% vanno in auto, il 21,8% va a piedi, il 7,8% in scuolabus, l’1,9% va in bicicletta e l’1,2% utilizza altri metodi. Dati, questi, in particolare la percentuale di chi utilizza l’auto per andare a scuola, che hanno stupito il presidente Amico, che ha ricordato come “la Regione abbia stanziato fondi per permettere ai ragazzi fino ai 14 anni di viaggiare gratis su autobus e mezzi pubblici”. Per quanto riguarda lo stato ponderale (rapporto peso/altezza) dei ragazzi emiliano-romagnoli, l’1,4% è sottopeso, il 70% normopeso, il 21% è sovrappeso, il 6,2% obeso e l’1,4% è gravemente obeso.

Per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, nel 2019 in Emilia-Romagna erano 607, diminuiti moltissimo rispetto al 2016, anno in cui erano 1.081. Per quanto riguarda gli aspiranti tutori, nei bienni 2013-2014 e 2015-2016, quindi prima dell’introduzione della legge Zampa, erano già 40. Sono poi diventati 179 nel 2017, 151 nel 2018 e 48 nel 2019. Il Tribunale dei minori ne ha poi nominati 40.