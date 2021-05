Minuto di silenzio in Consiglio Regionale per ricordare Massimo Iotti

Una rosa bianca sul suo banco in Aula e un minuto di silenzio. L’Assemblea legislativa ricorda Massimo Iotti, il consigliere del Pd scomparso domenica scorsa dopo una lunga malattia.

“Ancora troppo giovane, ancora troppo innamorato della vita, della politica, della sua terra. In questa giornata di intensa commozione voglio ricordare la sua dedizione e la sua passione per il buon governo, per la politica. La politica con la ‘P maiuscola’, fatta di impegno, di sacrificio, di capacità di entrare in sintonia con la gente e di rispondere alle preoccupazioni dei cittadini con la concretezza dei fatti, con le giuste battaglie nelle sedi opportune”, sottolinea la Presidente dell’Assemblea legislativa Emma Petitti, che ricorda il consigliere regionale come “un uomo appassionato, cordiale, coraggioso, sempre gentile e corretto. Una bella persona. Lo si dice di molti quando se ne vanno, ma come possiamo qui tutti confermare, Massimo era proprio così. Ci mancherà la sua voce, il suo sguardo serio e profondo, la tenacia e la fermezza con la quale portava avanti il suo impegno in Aula”.

Per Emma Petitti con Massimo Iotti scompare “un politico di spessore, ma prima di tutto un uomo generoso, un bravissimo consigliere regionale, un padre di famiglia attento e responsabile”.