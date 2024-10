Modifiche alla viabilità domenica 6 ottobre per diverse iniziative previste in città

DOMENICA 06/10/2024 dalle 07:00 alle 24:00. Strada D’Azeglio da P.le Corridoni – esclusa intersezione con Strada Bixio e Via dei Farnese – a P.le S.Croce ecluso – istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta con rimozione forzata 0/24 ambo i lati per tutti i veicoli. Destituzione della corsia preferenziale bus e del rilevamento elettronico dei transiti.

Piazzale Inzani Strada Imbriani – da P.le Bertozzi a Piazza delle Barricate Piazzale Bertozzi Piazza delle Barricate Piazzale S.Giacomo Piazzale Corridoni – eccetto intersezione con Via dei Farnese e strada Bixio -istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per tutti i veicoli.

Tutte le sottoelencate strade funzioneranno a senso unico alternato (nelle fasce orarie sotto riportate): • Via Antelami; • B.go Bernabei; • B.go Cocconi; • Str. Inzani; • B.go Fiore; • B.go Marodolo; • B.go Galaverna; • Borgo Guasti di S. Cecilia; • B.go Poi; • B.go G. B. Fornovo; • V.lo S. Maria; • B.go Bosazza.

Le attività commerciali presenti in zona potranno effettuare le operazioni di carico e scarico nelle seguenti fasce orarie : • dalle ore 7:00 alle ore 8:00 e dalle ore 20:00 in poi.

Ai residenti diretti ed in uscita dai posti auto interni sarà consentito il transito nelle seguenti fasce orarie: • fino alle ore 08:30 e dalle 20:00 in poi.

E’ sempre consentito il transito dei residenti in situazione di necessità. Nei tratti stradali interdetti, sarà comunque consentito il transito ai veicoli identificabili quali accreditati alla manifestazione esclusivamente per le operazioni di allestimento dalle ore 07:00 alle ore 08:00 e rimozione strutture dalle ore 20:00 in poi L’Azienda Tep S.p.A provvederà alla deviazione dei bus interessati dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza. Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso, d’emergenza ed antincendio. Il Comando di Polizia Locale è abilitato per il rilascio (esclusivamente per operazioni di emergenza) di autorizzazioni in deroga alla presente ordinanza.

MANIFESTAZIONE DENOMINATA “SAGRA DI BAGANZOLA” DOMENICA 06 OTTOBRE 2024.

Domenica 06 Ottobre 2024, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 Strada Baganzola – da Str. Nuova di Baganzola intersezione esclusa a strada Vecchia di Baganzola incrocio Nord escluso– istituzione del divieto di transito.

Il traffico veicolare proveniente da Sud diretto a Torrile seguirà la deviazione su Strada Nuova di Baganzola, Strada Chiesa di Baganzola, Strada Molino di Baganzola, mentre quello proveniente da Nord e diretto a Parma seguirà il percorso inverso.

L’Azienda TEP SpA provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza. Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza. Nel tratto interdetto di Strada Baganzola, sarà comunque consentito il transito ai veicoli identificabili quali accreditati alla manifestazione esclusivamente per le operazioni di allestimento e rimozione strutture e, per l’espletamento di servizi urgenti di istituto, i mezzi di soccorso, di emergenza, in servizio antincendio e di pronto intervento.

MANIFESTAZIONE DENOMINATA “SAGRA DI CARIGNANO MADONNA DEL ROSARIO” DOMENICA 06 OTTOBRE 2024.

Domenica 06 Ottobre 2024, dalle ore 08:00 alle ore 21:00.

Strada Montanara, tratto dal civ. 548 a Strada Cava in Vigatto, istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata, eccetto i veicoli identificabili quali accreditati alla manifestazione, esclusivamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di allestimento e rimozione strutture.

Strada Montanara, tratto da Strada Cinghio/ Via Don Oliva a Strada Cava in Vigatto, istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, compresi taxi e autobus.

Nel tratto interdetto di Strada Montanara, sarà comunque consentito il transito ai veicoli identificabili quali accreditati alla manifestazione esclusivamente per le operazioni di allestimento e rimozione strutture e, per l’espletamento di servizi urgenti di istituto, i mezzi di soccorso, di emergenza, in servizio antincendio e di pronto intervento.

“46° MARCIA GOLESANA” – DOMENICA 6 OTTOBRE 2024.

Domenica 6 Ottobre 2024, dalle ore 08:30 alle ore 11:00 circa e comunque fino a cessate esigenze, istituzione del divieto di circolazione al passaggio dei podisti nelle seguenti strade: (competitiva) • Via Jerusalem • Via Carlo Cattabiani • Via Macbeth • Via Alzira • Via Molino di Baganzola (attraversamento) • Strada Cervara • Strada Commenda • Strada Cornazzano • Strada Maretto• Strada Pozzolo • Strada Vallazza • Via Jerusalem.

MANIFESTAZIONE PODISTICA NON COMPETITIVA DENOMINATA “DONNE IN CORSA”. DOMENICA 6 OTTOBRE 2024.

Domenica 6 Ottobre 2024, dalle ore 16:15 circa alle ore 18:30 circa e comunque sino a cessate esigenze, istituzione del divieto di circolazione al transito progressivo dei podisti, nelle seguenti strade: • Piazza Duomo, • Strada Al Duomo • Strada Cavour • Piazza Garibaldi • Strada Mazzini • Viale Toscanini • Ponte Caprazzucca • Piazzale Rondani lato Nord • Borgo Santa Caterina • Vicolo Santa Caterina • Strada Bixio (da Borgo Santa Caterina a P.le Corridoni) • Piazzale Corridoni • Via dei Farnese • Ponte Verdi • Rotatoria posta tra v.le Toschi, v.le Mariotti, ponte Verdi e piazza della Pilotta • Piazzale della Pilotta • Strada Garibaldi attraversamento • Strada Pisacane • Strada Cavour • Strada al Duomo • Piazza Duomo.

Istituzione del senso unico alternato nelle strade afferenti il percorso di gara.

Spegnimento del sistema di rilevamento dei transiti in corsia preferenziale di Strada della Repubblica, Strada Garibaldi, Viale Toscanini, Viale Mariotti, Strada D’Azeglio. I veicoli del trasporto pubblico locale saranno deviati su percorsi che saranno resi noti da Azienda Tep Spa. Dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Piazza Duomo, istituzione del divieto di circolazione eccetto residenti, mezzi di soccorso ed emergenza.