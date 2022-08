Montechiarugolo: aperto bando per il concorso di idee e valorizzazione “Proiettare la bellezza nel futuro”

Con la pubblicazione del bando relativo al Concorso di idee e progettazione dal titolo emblematico, “Proiettare la bellezza nel futuro”, prosegue il percorso di valorizzazione del borgo medievale di Montechiarugolo.

Il bando, con procedura ristretta, intende acquisire idee progettuali finalizzate sia ai futuri interventi di riqualificazione del borgo storico di Montechiarugolo sia alla stesura della disciplina regolamentare di attuazione ai sensi degli artt. 156 e 157 del D. Lgs. 50/ 2016

Il concorso, in due fasi, prevede in primo luogo la formulazione di una proposta complessiva di ridefinizione urbana, attraverso una serie di ipotesi progettuali finalizzate a valorizzare l’immagine del Borgo Storico, con azioni congiunte di recupero e rinnovo di spazi pubblici, arredo urbano, pavimentazioni e percorsi di mobilità e fruizione, anche attraverso la definizione di strategie per migliorare la qualità architettonica, le funzioni e le interconnessioni degli edifici pubblici e privati.

La prima fase intende acquisire idee progettuali mentre la seconda si pone l’obiettivo di concretizzare quanto emerso nelle proposte ideative più meritevoli nell’ambito della disciplina regolamentare di attuazione del Borgo stesso.

Il bando di concorso – finalizzato alla valorizzazione e riqualificazione del Borgo in un’ottica di promozione del territorio e con l’obbiettivo di creare le condizioni favorevoli al rilancio del Borgo dal punto di vista non solo e strettamente edilizio – è stato costruito partendo dalla visione di sviluppo e di promozione turistica del Borgo emersa dall’attività dell’”Unità di Borgo”, il gruppo di lavoro interdisciplinare costituito all’interno del Comune e coordinato dal Segretario Generale dell’ente.

La partecipazione al concorso è riservata ai soggetti che hanno presentato la propria candidatura attraverso la manifestazione di interesse indetta nel dicembre 2020 e conclusasi nel febbraio 2021, sempre che gli stessi, ad oggi, rispondano ai requisiti professionali e soggettivi previsti dal bando della suindicata manifestazione.

Il termine per la presentazione è fissato entro le ore 12,00 del 31 ottobre 2022; eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere presentate per iscritto ed inviate entro il 30 settembre. Le risposte ai quesiti verranno pubblicate nella pagina web del Comune di Montechiarugolo dedicata al concorso.

Daniele Friggeri, Sindaco del Comune di Montechiarugolo e Assessore all’Urbanistica: “Con questo bando raccogliamo i frutti del lavoro dell’Unità di Borgo istituita due anni fa e su cui hanno lavorato tutti i servizi del Comune in un’ottica di visione complessiva sulle prospettive ed il futuro del borgo. Montechiarugolo, uno del Borghi più belli d’Italia ha necessità di una progettualità di lungo periodo che questa Amministrazione e le future possano realizzare un passo alla volta. Questo progetto oltre alla valorizzazione prevede anche la tutela completando i nuovi strumenti di pianificazione urbanistica connessi al nuovo PUG di Montechiarugolo”.