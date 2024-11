Montechiarugolo, il Borgo dei Borghi: inizia il conto alla rovescia!

Specchio specchio delle mie brame, chi è il Borgo più bello del reame?

Saranno gli spettatori di Raitre a decretare, con i loro voti, il “Borgo più bello” dell’edizione 2024/25 del format ospitato all’interno del programma televisivo “Kilimangiaro”.

Dal 10 novembre i borghi più belli d’Italia – uno per ogni regione – si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di “Borgo più bello del 2024/25” e Montechiarugolo avrà l’onore di rappresentare l’Emilia-Romagna!

Ogni domenica, nel corso della diretta tv (17.10-19) verrà proiettato un breve filmato relativo ad un borgo, uno per settimana, a sorpresa.

Dopo la messa in onda di tutti 20 i borghi, nella primavera 2025 si aprirà la votazione sul web che decreterà (domenica 20 aprile 2025, in prima serata su Raitre) il borgo vincitore della XII edizione de “Il Borgo dei Borghi” attraverso una classifica dal 20° al 1° posto.

Per sostenere la candidatura di Montechiarugolo vi invitiamo fin d’ora ad iscrivervi gratuitamente sulla piattaforma RAIPLAY, un requisito fondamentale per poter – quando verranno aperte le votazioni – esprimere la propria preferenza per il borgo del cuore.

Si tratta di una occasione imperdibile per far conoscere al grande pubblico le bellezze del nostro territorio, quindi vi invitiamo fin d’ora a seguire il programma, in attesa di poter votare per Montechiarugolo!

“Siamo orgogliosi di poter rappresentare l’Emilia Romagna con il nostro bellissimo Borgo e invito fin da ora tutti i cittadini a iscriversi a RayPlay e a prepararsi a votare la prossima primavera, perché avremo bisogno del supporto di tutti. Montechiarugolo continua a suscitare interesse e attenzione a livello nazionale ed è esattamente l’interesse che merita. Durante il precedente mandato abbiamo avviato un percorso di promozione territoriale e turistica del territorio, di cui Montechiarugolo rappresenta il cuore e il lavoro fatto sta dando frutti importanti. Il percorso proseguirà con gli interventi di valorizzazione e riqualificazione, che faranno del Borgo un eccellente biglietto da visita per tutto il territorio”. – Daniele Friggeri, Sindaco di Montechiarugolo.

“Montechiarugolo ancora sulla cresta dell’onda! Dopo aver rivissuto, un mese fa, una splendida pagina di storia con la Battaglia di Montechiarugolo raccontata dal professor Barbero, oggi ci prepariamo a vivere una pagina di televisione importante. Con il vostro aiuto andremo lontano!” – Giuseppe Meraviglia, Assessore alla Promozione Turistica e Culturale.